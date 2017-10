América de Cali vs Cortuluá FC: como local, los 'escarlatas' tienen la obligación ganar un partido fundamental

Google Plus

Foto: Vavel Colombia

La escuadra americana, jugará su segundo partido como local, bajo la dirección técnica de su nuevo DT, el ‘pollia’ Da Silva, quien tiene claro que no tiene camino diferente al de sumar de a 3’, debido a que se encuentra por el momento en zona de descenso directo, y además, enfrenta a uno de los rivales inmediaros en la lucha por mantener la cetegoría, como lo es Cortuluá, que, por el momento se encuentra con 128' puntos, a 6 de diferencia del cuadro americano con 122’ y a 4’ de Jaguares con 124’. Por ello, es vital para los 'escarlatas', no ceder más terreno y recortar diferencia para no tener que padecer nuevamente el descenso.

El panorama que por el momento rodea a los 'diablos rojos', es sin duda bastante angustiante para el equipo y la hinchada, quienes deben afrontar la presión de no depender de sí mismos y tener que estar a la espera de que, los resultados de otros partidos que terminen en su favor; como lo es el caso de Jaguares FC vs Tigres FC, quienes jugaran hoy a las 3:15 PM (hora colombiana) en el estadio Jaraguay, en un juego el cual, los equipos del valle (Cortuluá y América), les favorecería un empate o una victoria de Tigres, para jugar sin tanta tensión el compromiso que dsiputarán esta tarde en el Pascual Guerrero, lo cual resulta difícil, dada la fortaleza del equipo de Córdoba en casa.

Por parte del conjunto 'corazón del valle', los resultados de los últimos partidos los tienen en aprietos, tras tres derrotas consecutivas por Liga, una de ellas ante Atléticos Nacional, rival con el cual adelantó el encuentro de la jornada 16, debido a un concierto de Paul McCartney que se realizará en el Atanasio Girardot el 24 de Octubre. Por ello, el equipo de Nestor Otero, está obligado a no ceder más puntos y sacar un resultado que lo beneficie y le dé un respiro ante lo agobiante que ha sido esa seguidilla de derrotas para el equipo, lo cual ha generado, que la distancia que en un momento habían logrado en cuanto a la zona de descenso, se vea reducida y por tanto, de registrar otra derrota, nuevamente se verían comprometidos y presionados en la disputa por no descender.

Los equipos del Valle saben de la importancia de no perder en este partido, además de la zona de descenso, en la tabla general, tambien tienen intereses los dos equipos, por el lado del Cortuluá hasta el momento, suma 20 puntos, y se encuentra en la sexta casilla y una victoría lo afiaanzaría en los 8', mientras que el América, con 16' puntos, necesita sumar, para poder pensar en clasificar a la fase de play-off de la Liga Águila ll.

Estos son los convocados por parte del 'Polilla' Da Silva para el encuentro:

Esta es la nómina que concentró Nestor Otero para encarar este juego: