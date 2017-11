América se aferra a la máxima categoría

Google Plus

Foto: El País

Tras la victoria 2-0 frente a Medellín, América pudo empezar a alejarse del descenso. Los goles de Cristian Martínez Borja y Diego Herner empiezan a darle un respiro al conjunto; la situación no es fácil pero debido al trabajo en equipo y entrega, se ha empezado a superar. Los diablos rojos ya no piensan solo en salvarse del descenso y es que ahora, se aferran en los 8 y sueñan con torneo internacional.

La garra charrúa empieza a ser notoria en la escuadra trece veces campeón; desde que Jorge Polilla Da Silva tomó el timonel de América no conocen la derrota; a su mando han estado 7 cotejos, de los cuales ha ganado 4 y empatado 3, marcando 10 goles y recibiendo 4. Ha hecho del estadio sanfernandino su fortín; los cuatro cotejos ganados han sido en condición de local y los 10 tantos, han sido en el mismo. De visitante, no ha logrado ganar, ha empatado los tres.

Como se menciona anteriormente, le restan dos fechas; este domingo visita a Santa Fe (16:00h) y luego, recibe al Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero (horario por definir). América de visitante no tiene los mejores números; al mando del estratega uruguayo en tres partidos (Once Caldas, Tigres, Deportivo Cali) ha conseguido tres puntos. No le han marcado pero tampoco ha logrado hacerlo.

El último encuentro entre lo que se denomina el duelo de rojos fue el 27 de abril del presente año, donde los capitalinos visitaron el sanfernandino y se llevaron la victoria por la ventaja mínima. Asimismo, la última vez que Santa Fe recibió a los diablos fue el 10 de septiembre de 2011, donde los escarlatas se llevaron la victoria con gol del Tigre Castillo.

Tras los tres puntos obtenidos ante Medellín, América escaló hasta la décima sexta posición. Le siguen Atlético Bucaramanga, Jaguares de Córdoba y Cortuluá (quién hasta el momento está en el descenso directo junto a Tigres). Cabe recalcar que el equipo Corazón tiene una jornada menos y los leopardos dos encuentros sin disputar. Le restan seis unidades para cerrar la campaña, de las cuales para permanecer en la máxima categoría, deberá hacer cuatro para no depender de otros resultados.