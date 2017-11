Tulio Gómez: “ Me quite un piano de 58.600 toneladas”

Google Plus

Foto: El País.

América de Cali derrotó por la mínima diferencia al Atlético Bucaramanga en un Pascual Guerrero teñido de rojo escarlata. Victoria que le permitió al equipo dirigido por el Polilla Da Silva mantenerse en la máxima categoría del FPC, clasificar a los 'plays offs' y sumar unidades que lo acerquen a una posible copa internacional, como lo es la Copa Sudamericana.

Una remontada increíble fue lo que vivieron los diablos rojos en las últimas 9 jornadas, puesto que en la fecha 11 los escarlatas se encontraban en zona de descenso y fuera del grupo de los ocho. Pero con la llegada de Da Silva, el América ligó 9 partidos sin conocer la derrota (5 victorias y 4 empates) lo que ocasiono que los rojos se alejarán del descenso y se posicionarán en los ocho mejores del país.

Tulio Gómez, presidente del América de Cali fue uno de los que más sufrió las angustias de un posible descenso y con la victoria ante los leopardos que aseguraban a su equipo en la primera división fue claro en afirmar que: “ Me quite un piano de 58.600 toneladas, vendrán otros pianos que cargar pero menos pesados. Ya cumplido este objetivo vienen otros más”.

Los escarlatas finalizaron el torneo en la quinta posición con 31 puntos, con la posibilidad de bajar posiciones por el juego pendiente entre La Equidad y el Deportes Tolima. Es por ello, que los diablos rojos inician los cuartos de final de local para terminar la llave de visitante. Sin embargo, el sábado 25 de noviembre, se realizara en el Pascual Guerrero el concierto Cali Vive, lo que impediría el uso de este escenario.

Respecto a esto, el directivo americano valoró diferentes alternativas: “Si nos toca con algún equipo de Bogotá, jugaríamos el jueves, pero si jugamos contra el Junior que está jugando copa, jugaríamos el lunes o martes”.

La última fecha del finalización dejó como descendido al Cortuluá, en una dramática fecha en donde cuatro equipos peleaban por no acompañar a Tigres de Soacha a la segunda división, situación que no dejó de todo contento a Gómez: “Yo no quería que Cortuluá por ser del Valle ni de La Pava por ser un técnico de la casa se fueran”.

Por último, el presidente escarlata habló de los rumores acerca de la entrada y salida de algunos jugadores, resaltando que Elkin Blanco tiene contrato hasta el otro año y no se irá: “ No hemos dicho absolutamente nada, ni siquiera Polilla y yo lo hemos tocado por respeto y ética. Todo lo que digan de nombres que se van o vienen no especulaciones”.