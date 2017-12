'Escarlatas' y 'tiburones' definirán en el Metropolitano

Foto: Jeshimy Quiñones

El trece veces campeón hace una semana celebraba el objetivo principal que era mantener la categoría; ahora están disputando el paso a semifinales. El conjunto escarlata se viene haciendo muy fuerte con lo que respecta a lo defensivo; en lo ofensivo se hace notorio la falta de ideas, conexión entre líneas y precisión.

La primera etapa se destacó por el poco fútbol y lo que más resaltó fue el juego friccionado. Junior manejó todos los aspectos de los primeros 45 minutos; el ritmo del encuentro y el temperamento. América se vio descontrolado, desesperado, desconectado en sus líneas; sin profundidad. Cabe recalcar que hubo más tarjetas amarillas que opciones claras. El primer tiempo finalizó con 8 amonestaciones; 3 para los rojiblancos y 5 para los escarlatas.

En cuanto a fútbol y situaciones de riesgo, no hay mucho que mencionar. Iván Vélez se hizo notar por dejar su banda libre; Marlon Piedrahita aprovechó todas las carencias deportivas del lateral izquierdo. Una de las jugadas más destacada del primer tiempo fue un cierre providencial por parte de Juan Camilo Angulo, para mantener el 0 en el arco de los diablos. De la misma manera; Angulo tuvo la opción más clara para abrir el marcador en una pelota parada pero el guardameta tiburón lo impidió. Al minuto 37 se produjo una lamentable situación entre Olmes García y Yonatan Murillo, donde el delantero de los locales, de manera antideportiva, empujó al lateral de Junior. El capitán de los visitantes, Sebastián Viera, quiso ayudar a apaciguar las aguas pero solo empeoró la situación.

La etapa final inició mucho más prometedora. Junior salió a presionar a los locales y tratar de jugar en campo contrario; como resultado, del minuto 51 al 53, generó tres opciones consecutivas en las cuales Carlos Bejarano salió como figura. Al 58, América tuvo una opción clara de pelota parada pero terminó en un choque de cabezas entre Iván Vélez y Yonatan Murillo; quien tuvo que salir debido al corte.

La entrada de Brayan Angulo le dio un aire diferente a los diablos rojos. Su ingreso generó más futbol, más juego. Las líneas se empezaron a conectar y por momentos, encerraron al Junior pero no generaron peligro. Se debe mencionar que en los últimos 45 minutos, no se vio la violencia de la primera etapa. Se jugó más, el juego no fue tan friccionado. En la parte final del encuentro entró Teofilo Gutiérrez y Yimmy Chará, quienes en su primera acción, casi rompen el 0. Cabe recalcar que el arbitraje fue carente para ambos lados.

El cuadro escarlata tiene muy complicado el paso a semifinales. Dejaron escapar la oportunidad de irse adelante en casa y ahora deberán definir en el Metropolitano el día domingo, 3 de diciembre a las 5;15 PM.