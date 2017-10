Los ‘pijaos’ buscarán alargar su racha de victorias ante el 'leopardo'

Foto: Colprensa

Rodará la pelota en la fecha 15 de la Liga Águila 2017-2, con el encuentro entre Deportes Tolima VS Bucaramanga, ambos clubes con realidades distintas. Los ‘pijaos’ en busca de seguir afianzándose dentro del grupo de los ocho donde ocupa la sexta posición con 21 puntos de 42 posibles.

Por los lados del equipo de Ibagué las cosas no pueden estar mejor, viene de ganar 3 partidos consecutivos, el juego colectivo ha mejorando notablemente y sobretodo la hinchada ‘pijao’ está volviendo a creer en el equipo cosa que no había sucedido este año con Gregorio Pérez de paso fugaz por el equipo y Óscar Quintabani quienes estuvieron al mando en la Liga Águila 2017-1 donde el equipo no clasificó entre los ocho. Seguido del discreto paso de José ‘Cheche’ Hernández en la actual Liga no pudo ingresar al equipo dentro de los ocho mejores.

Desde la llegada de Alberto Gamero, el equipo recuperó el buen juego que lo caracterizó el año anterior. Otro factor importante es que el samario volvió y encontró a base de aquella nomina finalista. En la nueva era ha dirigido cinco partidos donde ha sumado 10 puntos de 15 posibles y lo más destacado, volvió a ganar fuera de casa por Liga cosa que ni Pérez, Quintabani y Cheche pudieron hacer.

Estos son los numeros que han logrado volver a los ocho clasificados al equipo de Ibagué: 3 victorias, frente a Patriotas (2-1), Deportivo Cali (1-2) e Independiente Medellín (2-1); un empate frente a Tigres (1-1); así mismo una derrota en condición frente al Atlético Huila (2-0).

La localía sin duda ha sido el fuerte del Deportes Tolima, pues ha sumado 17 de 21 disputados en el Murillo Toro lo que lo hace uno de los mejores locales de la Liga.

De igual forma el gran nivel por el que pasan jugadores como Santiago Montoya, Marco Pérez, Sebastián Villa. El regreso de Cleider Álzate luego de su lesión son cosas que han sido vitales para que el equipo este pasando por un gran momento anímico y futbolístico.

Será un partido importante para los dirigidos por el ‘sonero’ Gamero donde buscara alargar la racha de victorias y así comenzar a asegurar su clasificación a los cuartos de final de la Liga Águila 2017-2, objetivo que se ha trazado los jugadores y cuerpo técnico.

Cabe resaltar que el Deportes Tolima no disputó su compromiso de la fecha 14 frente al Independiente Santa Fe porque el estado de la grama no estaba óptimo por el concierto de U2 en el Estadio Nemesio Camacho El Campin. Este compromiso se jugará el miércoles 25 de octubre a las 7:45pm y tendrá transmisión de Win Sports.