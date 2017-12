Mejía: "Con Pelusso hemos concretado tener 4 refuerzos"

Foto: El País

Juan Fernando Mejía, representó al Deportivo Cali en el sorteo de la Copa Suramericana, que se realizó este miércoles en Asunción. Tras el sorteo, el máximo dirigente verdiblanco charló con el programa El Alargue de Caracol, a quienes les manifestó su mensaje de tranquilidad tras conocer el rival que les toco luego de sorteada la primera fase de la copa.

"Quedamos muy contentos, este es un equipo que el profe Pelusso conoce, creemos que es un rival accesible, además va a estar en Montevideo, una ciudad y un equipo que el profe conoce muy bien", aseguró el presidente.

En cuanto a las condiciones de la llegada de Gerardo Pelusso al Deportivo Cali, el presidente recalcó que este nuevo comité ejecutivo ha hecho un esfuerzo económico importante por tener un entrenador de experiencia y ganador de títulos.

"Pelusso es un técnico de jerarquía, ganador de títulos, son técnicos que tienen un valor, se está haciendo un esfuerzo para tener ese tipo de técnicos. Logramos cerrar de su salario en 720 mil dólares", añadió.

Por otro lado, en el tema refuerzos afirmó que llegaron al consenso con el entrenador que serán cuatro refuerzos de cara a la temporada entrante. Las posiciones más importantes, son la del portero y centro delantero.

"Con el profe Pelusso hemos concretado tener 4 refuerzos, hemos iniciado con un arquero de experiencia, un central rápido, buen cabeceador, un lateral por derecha, un centro delantero, estamos por confirmar el nombre", indicó.

Por último, descartó a varios nombres que habrían sido vinculados al Deportivo Cali por versiones de la prensa y manifestó que se buscan otros nombres para reforzar el equipo.

"Diego Rodríguez no es un nombre que tenemos. Hernán Barcos ya no es un candidato que tenemos, ya arregló con Liga y no pudimos igualar esa opción. La opción de Sergio Ótalvaro no la tenemos, tenemos a Nicoĺás Roa, que ya es un jugador que está en la institución", concluyó.