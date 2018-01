Google Plus

Mario Meza May

José Sand: "Tenemos un técnico inteligente y que sabe jugar todas las competiciones"

El delantero argentino, José Sand llegó sobre el medio día de ayer a Colombia, dado el revuelo que ha causado su fichaje, fue esperado por un buen número de periodistas, que tomaron sus primeras impresiones en territorio cafetero.

Esto dijo Sand a su llegada al aeropuerto El Dorado. “La verdad que a mi edad, llegar a un club tan importante me pone muy orgulloso, trataremos de hacer las cosas bien”.

El goleador de la última Libertadores, destacó la importancia del llamado del presidente y Gerardo Pelusso, para que él se decidiera venir al Cali. “Hicieron un esfuerzo muy grande, el presidente me llamó dos veces, que Gerardo quería contar conmigo, la verdad muy contento, ahora solo queda trabajar”.

En cuanto a la controversia sobre los anuncios de su fichaje, Sand declaró: “Muchos memes por la vinculación mía, no sé qué habrá pasado, obviamente los dos clubes estaban en mi consideración y se adelantaron un poco a la respuesta mía”.

El argentino declaró que inicialmente tendrá un contrato por un año como jugador verdiblanco. "Estaré un año, vamos a ver, ojala tengamos un buen año, como equipo, como profesional y como institución. Luego como profesional vendrán cosas muy lindas”.

Valoró las condiciones de Gerardo Pelusso como entrenador y prometió trabajar y hacer lo mejor para el Cali. “Pienso que tenemos un técnico muy inteligente, que sabe jugar todas las competiciones. Nada más falta trabajar y tratar de hacer lo mejor por el Deportivo Cali. La verdad que jugar Suramericana y los torneos colombianos va ser muy importante para mí”.

Así mismo, Sand admitió que fue importante que el presidente le insistiera para que se decidiera por el Cali. “Estuvieron muy pendientes de mí, me llamaban a cada rato, el presidente me llamó dos veces, yo me quede tranquilo que acá voy a estar muy bien, así que averigüe de la ciudad que es muy linda también, estoy muy contento de estar acá”.

Por último, dejo un mensaje y un parte de tranquilidad a la afición verdiblanca. “Que se queden tranquilos, que voy a dejar todo en la cancha y voy a trabajar para que el Cali llegue lo más alto posible”, finalizó.