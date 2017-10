Gerardo Jiménez Reyes: "Contra Nacional no podemos ponernos nerviosos"

Foto: Envigado FC

Solamente un gol registra Gerardo Jiménez Reyes en el presente campeonato con Envigado FC, pero su trabajo tanto defensivo como pivot ha sido valorado por el entrenador y por los hinchas naranjas convirtiéndose en el compañero ideal del panameño Joseph Cox.

El ascenso del equipo naranja ha sido tremendo ya que hace pocas fechas se encontraban en los últimos puestos pero ahora se encuentran en zona de clasificación y con el ánimo bastante alto que esperan refrendarlo en el encuentro más esperado por los envigadeños frente a Atlético Nacional.

Jiménez charló con @EnvigadoVAVEL después del entrenamiento del miércoles y expresó toda la motivación que se siente en el ambiente para que el conjunto naranja continue con su racha positiva para seguir metiéndose cada vez más dentro de los 8.

-¿Cómo está el ánimo del grupo en estos momentos?

G.J.: El equipo está muy bien, con mucho ánimo y con muchas ganas de que llegue ya el domingo para jugar el partido más importante del campeonato hasta ahora. Hoy por hoy estamos muy felices porque hace dos meses estábamos con la cabeza gacha.

-¿Cómo han afrontado la semana pensando en ese esperado partido contra Nacional?

G.J.: El profe Rubén nos está motivando pero para nosotros también tenemos claro que no podemos ponernos nerviosos porque el rival sea Nacional. Tenemos que seguir trabajando con nuestra humildad en casa.

-Ustedes juegan ante un rival superior en el papel pero en la cancha son 11 contra 11...

G.J.: Claramente en la nómina se ve la diferencia de un equipo a otro y es una motivación especial porque se nos viene el equipo más grande del país y cualquier cosa puede pasar.

-¿Cómo se comportaron tácticamente en el último partido que ganaron ante Alianza Petrolera?

G.J.: Tácticamente estuvimos muy bien formados con el 4-4-2, muy corto porque Alianza jugaba con mucho pase filtrado y lo más importante era estar muy cerrado sin dar espacios en el centro, en donde al final pudimos traernos los 3 puntos aquí.

-No han sido muchos los goles de tu parte pero, ¿Sientes que has cumplido tu papel dentro de la cancha para que el equipo mejore?

G.J.: Sí, la gente no me ha achacado nada sobre los goles. Ojalá pudiera marcar muchos más pero tampoco estoy pateando mucho porque estoy haciendo un trabajo defensivo muy grande, llegando muy cansado cuando bajo a ayudar. Pero el profe me ha dicho que no me preocupe mientras esté en el área y esperar que en cualquier momento lleguen más goles.

-¿Cuál es tu socio ideal dentro de la cancha?

G.J.: Hoy por hoy con Cox porque es mi compañero en la delantera con el que llevo más tiempo y él es la referencia en la punta mientras yo bajo más a hacer pivot.

-¿Has pensado en cómo tratar de conseguir tu gol frente a Nacional?

G.J.: Sería una cosa muy bonita marcarles gol a ellos y más si significa los 3 puntos, esperemos que las cosas salgan muy bien para el domingo.