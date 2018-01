Ramiro Ruiz: "Buscamos refuerzos, especialmente un finalizador"

Foto: Futbolred

El presidente de Envigado FC, Ramiro Ruiz, dialogó con @EnvigadoVAVEL después de asistir a la cancha Marte Uno observando la goleada del Municipio de Envigado por 3-0 a Sogamoso en el Festival de Festivales.

El mandatario naranja describió el proceso al que llegaron estos niños que no solamente están representando al club sino también al municipio en general, además de las principales novedades y proyecciones del equipo profesional de cara a la Liga y Copa Águila de la temporada 2018.

Todavía no se confirman refuerzos pero las prioridades urgentes en el plantel envigadeño son las llegadas de dos defensas centrales y un delantero.

-¿Cómo ha sido el proceso de estos niños de Envigado que han llegado al Ponyfútbol?

Ramiro Ruiz: Este es un equipo que viene armado desde 2016, en donde gratamente quedamos campeones de dos torneos sub-12 en 2017. Incluso en el segundo torneo hubo algo gratificante porque disputamos la final contra Cantera Naranja que también es nuestra, entonces creo que es una gran manera de avalar el trabajo que se hace en las fuerzas básicas desde el profe Jorge Betancur en la captación y veeduría de jugadores, hasta el trabajo de los profesores de la Sub-9, Sub-10 y Sub-11 junto al acompañamiento de todas las familias.

-¿Cómo vio al equipo en su primer partido del Festival de Festivales?

R.R.: El grupo estuvo concentrado en general con una defensa bien parada y un mediocampo con buen manejo de la pelota, y que cuando se tuvieron las posibilidades arriba fueron efectivos, entonces creo que hay que darles aplausos y felicitaciones a todo el grupo.

-Pasando al equipo profesional, ¿Qué refuerzos se plantean?

R.R.: Especifícamente en dos posiciones, conseguir mínimo dos defensas centrales y un finalizador. Yo creo que si Envigado hubiera metido 3 de las 17 posibilidades tuvo en el último partido contra Patriotas hubiéramos clasificado a los play offs. Tenemos una gran cantidad de jugadores que despliegan mucho fútbol pero falta el finalizador que las meta. Jiménez Reyes no ha estado conectado y Michael Nike Gómez tuvo una para muy grande, esperamos que ellos resurjan en sus niveles y traer a un jugador de competencia que nos fortalezca, marque diferencia y sea goleador neto.

-¿Por qué se fue Elvis Mosquera?

R.R.: Elvis tenía contrato con nosotros hasta el 31 de diciembre con posibilidad nuestra para quedarse pero creo que uno tiene que respetar las decisiones de los jugadores porque él quería llegar a un equipo más grande. Alcanzamos a sentarnos para hablar de la posibilidad de prolongar el contrato pero él tenía expectativas diferentes en términos deportivos y se la respetamos, esperando que le vaya muy bien en Independiente Medellín.

-¿El buen rendimiento del profesor Rubén Darío Bedoya en el interinato ratificó la titularidad de su cuerpo técnico para este 2018?

R.R.: Claro que sí, el 56.3% de rendimiento los avala y el trabajo de Rubén, Orozco, JC Ramírez, Tuberquia y todos ellos en conjunto con la parte administrativa abonamos esfuerzos para darle las herramientas a los jugadores dentro del terreno de juego. Oxigenar los camerinos casi siempre produce resultados positivos sin desmeritar lo dejado por los hermanos Rescalvo.

-¿Es muy difícil pensar en Envigado ganando una Liga como por ejemplo lo hizo el Deportivo Cali en su última estrella?

R.R.: No me gustan las comparaciones con Cali porque ellos no son canteranos. Cali compra jugadores desde los 15 años y solo están un año en las fuerzas básicas, en cambio Envigado los tiene desde los 2 años y eso si es cantera, algo que defendemos como un sello nuestro y que somos la única cantera en Colombia. Nosotros con el presupuesto que tenemos con los jugadores jóvenes tuvimos mejores campañas que Águilas, Once Caldas, Independiente Medellín y que el mismo Cali. Con la misma filosofía de cantera no es un atrevimiento pensar en ser campeón.

-Ahora es un poco más "fácil" clasificar a los torneos internacionales por el aumento de cupos para Colombia, ¿Siempre se ha pensado en llegar a Libertadores o Sudamericana para dar más a conocer a la cantera y al club?

R.R.: Sabemos que para clasificar a los torneos internacionales debemos sumar y tratar de llegar a los play offs en los dos semestres. Nosotros confiamos en la capacidad de nuestros futbolistas y eso es un objetivo que no es descabellado, el fútbol no es solo de dinero ni de nombres sino también de hombres y creo que en el terreno de juego se ha visto igualado día a día. Un ejemplo claro ha sido Jaguares que sin presupuesto pero con una gran administración y un gran norte deportivo fue protagonista en el año y llegó a la Sudamericana. Esperemos que este año sea el momento de Envigado FC.

-Aparte de seguir produciendo la cantera, ¿Cuáles son los principales objetivos del club en este año que recién comienza?

R.R.: Nuestro objetivo institucional siempre serán buscar alianzas con las escuelas, capacitar nuestros técnicos canteranos y fortalecer nuestra estructura administrativa y deportiva con la llegada de un nuevo metodólogo español llamado Carles que también viene del Levante y que ayudará a mejorar nuestro proceso metodológico. Y a nivel profesional seguiremos pensando en las instancias finales llegando a los 8 y pelear el torneo y el cupo a copa internacional.