Medellín no pudo con Santa Fe en el Atanasio:  análisis DIM 0-1 Santa Fe

Fotografía: Daniela Paniagua / Vavel Colombia

La ansiedad le pasó cuenta de cobro a un Independiente Medellín que no encontró espacios para salvar los 3 puntos en el Atanasio Girardot.



Luego de ganarle a Santa Fe desde el punto penal por Copa Águila, Deportivo Independiente Medellín esperaba continuar con su racha ganadora; sin embargo, Santa Fe tomó revancha y se aprovechó de un error, consiguiendo así, la victoria por el medio que más domina, la pelota quieta.



Los jugadores del Medellín demostraron que querían ganar a como diera lugar, pero se encontraron con un plantel de Santa Fe que planteó bien el partido y estuvo firme en su sistema defensivo.

Medellín demostró que le sigue costando la tenencia de la pelota y en medio del desespero recurrió al pelotazo, un juego aéreo que interrumpía la muralla defensiva del equipo capitalino.



A lo anterior se suma la falta de eficacia y profundidad en el equipo antioqueño. Errores individuales y la falta de un líder que sacara al equipo de mitad de cancha hacia al arco, le impidieron al Medellín por lo menos obtener un empate.



Mauricio Molina y Eduard Atuesta no lograron conectarse para demostrar el buen fútbol al que tienen acostumbrados a sus hinchas y Leonardo Castro no tuvo la concentración suficiente para definir.



A pesar de un primer tiempo sin conexión y sin profundidad, el Medellín trató de plantear otro juego en el tiempo complementario. Edison Toloza tuvo una opción de tiro libre, Luis Carlos Arias también tuvo su oportunidad con una jugada en movimiento y un gol anulado en los minutos de reposición, y Valentín Viola demostró que está recuperando su nivel, pero eso no fue suficiente para que la suerte estuviera del lado del Dim.



Desde el técnico Juan José Peláez se mostraron las intenciones de ganar cuando terminó el encuentro con 3 delanteros: Viola, Caicedo y Castro; pero Santa Fe supo responder defensivamente.



Del Medellín que enfrentó a Santa Fe por la fecha 11 queda por resaltar la participación del defensa juvenil Jaime Giraldo que supo responder en su labor y mostró actitudes del agrado del técnico y la afición; también las ganas de un equipo por sacar adelante un marcador, pero lo más importante y para mejorar fue, que, a pesar de las ganas hace falta liderar, tomar iniciativas individuales cuando se pueda y sobre todo tener el balón para lograr un resultado eficaz.



El Medellín tendrá alrededor de diez días para mejorar en su planteamiento futbolístico, sobre todo, en tenencia del balón para así seguir avanzando tanto en Copa como Liga Águila y mantenerse dentro del grupo de los 8 para continuar figurando, como lo ha hecho, en los últimos torneos