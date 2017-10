Juan José Peláez: "A Medellín le costó mucho juntarse"

Google Plus

Sin ser preciso en los pases, DIM perdió 0-1 contra Santa Fe. Foto: VAVEL Colombia

El 'poderoso' perdió frente a Sanfa Fe en el marco de la fecha 11 de la Liga Águila II, en un partido donde los dirigidos por Juan José no fueron claros y les faltó ser más precisos en la entrega del balón. El técnico, en la rueda de prensa, habló sobre ello y se mostró inconforme con el juego del equipo.

"A mí el partido no me gusta porque se pierde. En el primer tiempo faltó más liderazgo, más decisión para tener la pelota", afirmó el técnico del Medellín. Además, fue enfático en reconocer que el equipo se apuró demasiado y que profundizó cuando no debía.

El 'Profe' aseguró que en el segundo tiempo mejoró el juego del DIM con la entrada de Juan Fernando Caicedo y Yairo Moreno pero no fue suficiente. "Salir jugando también nos duele en la zona defensiva", expresó Juan José.

Durante la entrevista el estratega 'rojo' fue claro al decir que a Medellín le falta ese jugador que lidere y que entienda que el equipo debe jugar la pelota al piso. Por otro lado, también mencionó que se requiere en el fútbol un jugador que sea integral y que realice varias funciones al mismo tiempo.

Sobre los jugadores, en particular, Juan José reconoció la labor del juvenil Jaime Giraldo. "Me gustó mucho, Jaime es así, tranquilo. Lo veo muy claro en su función, con la pelota sabe jugar y calcula bien los movimientos en defensa".

Sobre Valentín Viola y Yairo Moreno también reconoció que este tipo de jugadores al elenco le hacen bien para profundizar más en el juego. Sin embargo, recalcó que: "Si Medellín no mejora el juego interno, va a ser muy difícil aprovechar los de arriba, pero hoy nos faltó a muchos un poquito más de lo que sabemos que tienen", expresó el 'cabezón'.

"Ese objetivo no se logró" Por otro lado, el técnico 'poderoso' aseguró que al DIM le cuesta manejar la pelota. "Medellín tiene con qué manejar la pelota pero la idea todavía no es clara y esto no se mejora sino se repite"", culminó diciendo Peláez.

Ahora, en la Liga Águila 2017-II, se viene un descanso de 10 días, en donde en el Deportivo Independiente Medellín espera seguir construyendo su juego. En la próxima fecha será frente a Atlético Bucaramanga, en condición de visitante, en el estadio 'Alfonso López'.