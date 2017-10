Juan José Pelaéz: "Los directivos están claros"

Google Plus

Foto: Daniela Paniagua- VAVEL Colombia

Juan José Peláez dio su última rueda de prensa como técnico del Independiente Medellín. El entrenador antioqueño después de finalizar la rueda llegó a un acuerdo con los directivos del equipo para dejar de ser técnico del Poderoso.

Primero el ex-técnico del DIM se refirió a las sustituciones del equipo. "Lo de Viola me parece importante porque veía cansado a Toloza y no le estaban dando espacios. Lo de Mao Molina era para tratar de consolidar algo con la pelota y cercano del centro-delantero y tuvimos alguna posibilidad. Incluimos a Mao para ayudarle en la creación de espacios".

Después el antioqueño se refirió a lo que ocurrió dentro del partido contra el Junior "El 1-1 pega duro y el equipo no lo asimila. Tuvimos acercamientos, pero a Medellín le cuesta definir. Medellín pierde la pelota, no concluye una jugada de gol y se expone a un contraataque. . Nos faltaron 2 minutos frente a un equipo bueno como Junior y tranquilo por la posición en la tabla y por eso es un equipo suelto y concentrado."

Frente a lo que se viene para el Medellín, Juan José fue crítico con que se tiene que levantar la cabeza. "Hay que levantar un equipo caído y golpeado. Se viene un partido en 3 días y es una revancha. Son ellos los que se deben auto-estimular. No fue un partido malo. Medellín requiere hacer las cosas perfectas, no se puede equivocar adelante ni atrás. La ansiedad y la presión que se le nota al equipo y le hacen perder las posiciones al equipo".

En lo futbolístico a lo último que se refirió el entrenador de 58 fue a las dificultades del Medellín. "Me parece que es algo mental, más que futbolístico. Cuando Medellín se decide a jugar fútbol, lo hace bien. Yo trato de hacer lo que más pueda y pongo de mi parte para darle sobriedad a un equipo. Tratamos de trabajar todas las zonas, lo táctico, lo individual, lo colectivo, lo mental."

Frente a su continuidad Juan José Peláez dijo "Entiendo que esto desde el primer día, es una posición frágil. Los dirigentes están claros, ellos toman la decisión. Si quieren conversar conmigo, no hay problema. Así como vine, me puedo ir rápido. Si los resultados no se dan están expuestos y disponibles para lo que sea."

Independiente Medellín enfrentará nuevamente a Atlético Junior el miércoles 18 de octubre por la final de ida de la Copa Águila en el Estadio Atanasio Girardot a las 7:00 pm, donde será dirigido interinamente por Ismael Rescalvo, Juan Rescalvo y Ricardo Calle.