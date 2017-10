David González: "Cuando acabó del partido del domingo, a pesar de perder, sabíamos que debíamos mantener la compostura"

Foto: Daniela Paniagua/Vavel

Independiente Medellín se alista para el primer partido de Copa Águila. El reto es enfrentar a uno de lo mejores del rentado Colombiano, Junior de Barranquilla, que con Teofilo Gutíerrez y Yimmi Chará en la delantera se encuentran infalibles.

Luego de jugada la fecha 15 el estratega antioqueño Juan José Peláez dejó el banquillo Rojo, lo que hizo que los encargados de dirigir esta final desde la raya sean David Montoya y Ricardo Calle ex jugadores del Poderoso.

En vista de esto, el experimentado Golero David González habló ante los medios para analizar lo que será esta nueva rival, ante un aguerrido Junior y donde lo estarán observando sus antiguos compañeros desde el banco.

"El equipo tiene que estar bien. Cuando acabó del partido del domingo, a pesar de perder, sabíamos que debíamos mantener la compostura y el nivel de motivación alto porque venía un partido de mayor magnitud que el que se jugó. El fútbol, lastimosamente, es de resultados y sobre todo en una institución obligada a ganar y darle alegrías a la gente. Van varias semanas sin hacerlo” manifestó el guardameta.

Además, González hizo alusión a lo que será tener como timonel a David Montoya y Ricardo Calle con los cuales también llegó a compartir camerino pero como jugadores. Cabe aclarar que los encargados de montar la estrategia son los estrategas interinos Ismael y Juan Rescalvo. Que no podrán estar en el banquillo porque estuvieron inscritos por Envigado.

“Que ellos estén ahí significa que me estoy poniendo viejo, porque tener a dos excompañeros ya lo empieza a mirar uno desde otra perspectiva, pero no me he detenido a pensar en eso. Son personas del club, que llevan varios años haciendo su trabajo con divisiones menores y que se les presente esta oportunidad, es muy meritorio y ojalá poder retribuirles con triunfos” añadió el cancerbero.

Para concluir, el portero Poderoso confia en que la escuadra escarlata podrá llevarse la victoria con ayuda de su gente. Que a pesar que el club no se ha hecho a la victoria hace varias fechas sigue acompañando masivamente para estos partidos vitales para el cuadro antioqueño.

“En ese partido anterior, el apoyo fue en buen número para lo que está pasando y las fechas que llevamos sin ganar. La hinchada se presentó y no se sintieron reproches sino hasta el remate, pero fue entendible. No deja de ser una final y ¿quién no quiere ganar y celebrar una final como hincha de Medellín? Esperemos que la gente asista y nos acompañe” cerró el portero.

El encuentro entre antioqueños y Barranquilleros será en la noche del miércoles 18 de octubre y el escenario será el Atanasio Girardot donde el Poderoso quiere volver a la senda de la victoria. Pero los Tiburones ya se hicieron a la victoria hace 3 días.