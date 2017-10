Rodrigo Erramuspe: "Confiamos mucho en nuestro juego"

Google Plus

Foto: Vavel- Daniela Paniagua

Se le acaban las oportunidades al Poderoso del Montaña de ingresar al grupo de los 8, la siguiente prueba es Jaguares de Córdoba. Equipo que no solo está por encima del cuadro escarlata en la clasificación, sino que también se enfrenta ante la tabla del descenso donde ha venido alejándose de la zona de peligro.

Medellín no suma de a 3 desde la fecha 10, desde entonces acumula caídas y empates, algo que no ha sido suficiente y a tan solo 3 fechas del final del todos contra todos a los Rojos solo les sirve una victoria para no tener que llegar a la fecha 20 con calculadora en mano.

Para este juego, los entrenadores del Poderoso hicieron variantes en la formación inicial, y con respecto al partido anterior ante Equidad, se presume que Hernán Pertuz seguirá en la zaga al lado de Rodrigo Erramuspe.

“Hernán es un gran defensor, con calidad técnica y se viene trabajando muy bien. Tanto Santiago Echeverría como Gabriel Díaz y Pertuz o cuando me toca a mí,tenemos que estar siempre preparados para cumplir de la mejor manera en función del equipo. Confiamos mucho en nuestro juego, tuvimos una semana muy buena de trabajo y ojalá que podamos plasmarlo en la cancha” declaró el argentino.

Además, el defensor argentino viene destacando en los partidos del Rojo por su labor en la defensa y su cualidad de cobrar desde el punto pénal. desde donde el Rojo logró claificar a la final a la final del la Copa Águila.

“Cada uno dentro del plantel ocupa su rol. Me ha tocado estar y eso hace que se note un poco más el protagonismo, pero todos tenemos la capacidad de jugar en cualquier momento y hacernos responsables de la situación (cobros desde los 12 pasos). Es de lo que uno sienta, tener la confianza y tranquilidad” manifestó el zaguero.

Para cerrar, el central se enfocó en el próximo rival del Poderoso que desde hace varias fechas viene en ascenso. Además, el desempeño de las Fieras de Sinú en condición de visitante es de admirar.

“Está la obligación de hacer un gran partido. Es un rival directo porque está por encima nuestro y esperamos regalarle el triunfo a la gente. Tiene buen equipo y jugadores rápidos por las bandas, así que trataremos de imponer nuestro juego y contrarrestar las virtudes. Hay que enfocarnos en lo que tenemos que hacer y estar muy atentos” cerró el nacido en argentina.

El encuentro entre Felino y antioqueños se llevará a cabo en la tarde noche del domingo 29 de agoto, a las 5:45 p.m. En el estadio Atanasio Girardot, máximo escenario de los antioqueños. El juego es válido por la fecha 17 de la Liga Águila-II.