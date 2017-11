Daniel Cataño: "En algún momento él va a partir, me va a tocar la responsabilidad a mí"

Google Plus

Foto: Vavel- Daniela Paniagua

El volante antioqueño fue la figura ante Jaguares. Encuentro donde el Poderoso retornó a la victoria luego casi 2 meses sin poder sumar de a 3 en la Liga Águila. Ahora deberán afrontar un nuevo reto visitando a un América que quiere salir de la zona del descenso.

El fútbol del DIM viene en alza hace ya varias fechas y consigo también el volante de 25 años que llegó para reforzar al Equipo del Pueblo, al principio le costó adaptarse. Pero con la llegada del nuevo cuerpo técnico el equipo se va acoplando, por la confianza que le han dado al equipo.

Cataño ha tenido la oportunidad de ser referente en la zona de creación desde la ausencia del capitán Juan Fernando Quintero que salió lesionado en el juego de vuelta de la final de Copa Águila ante Atlético Junior.

"‘Juanfer’ es un gran jugador, yo lo admiro enormemente y lo conozco desde hace mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de estar juntos en Envigado. Ahora no está y trato de hacer mi trabajo. En algún momento él va a partir, me va a tocar la responsabilidad a mí y me estoy preparando” aclaró el volante número 28.

Por otra parte, Cataño analizó el proximo rival del Rojo y lo complicado que será enfrentar a un América que no solo lucha por conservar la categoría, sino también, para mantenerse en el octagonal final. Objetivo que también está buscando el Poderoso.

“La presión habrá que ponerla a favor de nosotros porque ellos tienen que salir a ganar. Debemos estar tranquilos, pararnos bien, hacer nuestro fútbol y buscar el resultado. Cristian Martínez Borja es muy fuerte y juega muy bien de espaldas; además, tienen grandes jugadores. La hinchada los va a apoyar, pero si nosotros hacemos el trabajo van a tener que bajarle al ritmo y dejar espacios” manifestó el antioqueño.

Además, otro que hizo énfasis en el encuentro ante los Diablos Rojos fue Didier Moreno, referente del medio campo del Rojo de la Montaña que con sus buenas presentaciones ha aportado a que el Poderoso no perdiera muchos puntos en los juegos donde no se pudo hacer a la victoria.

“Es un partido de los que todos queremos jugar. Va a ser lindo, esperamos dar un buen espectáculo y salir victoriosos. Tendremos la misma mentalidad de hacer un partido inteligente como contra Jaguares; si nos toca correr y meter, lo haremos. Somos un equipo más suelto y nos quitamos ese peso de no ganar. Hay que seguir en ese crecimiento en la parte táctica, la solidez, agresividad y presión alta” concluyó el volante de primera línea .

El juego entre antioqueños y vallecaucanos será en la noche del miércoles 1 de noviembre a las 08:00 p.m. En el estadio Pascual Guerrero, juego válido por la fecha número 18 de la Liga Águila-II.