Mauricio Molina: "Tenemos la responsabilidad de un club con una hinchada que ama a su equipo"

Fotografía: Daniela Paniagua | VAVEL Colombia

El referente del Poderoso exhibió una camisa de en homenaje a él de la marca Nike, en un evento en donde el jugador firmó varias camisetas y autógrafos y habló para los medios de comunicación. El volante paisa reconoció los errores del equipo en este segundo semestre, pero aseguró que luchará para estar entre los ocho.

Para 'Mao' fue más difícil la derrota en la Copa Águila que para sus compañeros porque "tenía la esperanza de cerrar la carrera con un título. Todavía estamos con una ilusión en la Liga, pero la Copa era lo más próximo que teníamos y lo perdimos. Fue muy triste, pero creo que fue el resultado de un cúmulo de cosas que no se han venido dando en este semestre."

El zurdo acepta el sentimiento de la hinchada de la cual es ídolo: "La manifestación de la hinchada no es positiva y entiendo su descontento. Como hombres tenemos que asumir este momento y ponerle el pecho a las críticas. Asumo esta responsabilidad con la ilusión y el deseo de que sirva para replantear muchas cosas que deben cambiar”.

En los más duros momentos es en donde deben aparecer hombres de jerarquía y experiencia que pueden conducir al equipo a mejores momentos: “Los experimentados hemos vivido muchas situaciones como esta y estamos curtidos. Hemos tenido momentos muy buenos y otros muy, muy malos en los cuales nos paramos y le dimos vuelta a la página; este no puede ser la excepción."

"Tenemos la responsabilidad de un club con una hinchada que quiere mucho a su equipo, lo ama y lo respeta, y que nos acompaña." 'Mao' no le huye al compromiso con el Rojo y con su gente: "Tenemos la responsabilidad de un club con una hinchada que quiere mucho a su equipo, lo ama y lo respeta, y que nos acompaña. de mi parte y la de David González estamos comprometidos, con otros jugadores que sé que también les duele la institución”, mencionó el volante.

El domingo 19 de noviembre el DIM se juega su última carta de entrar al grupo de los ocho frente a su eterno rival, Atlético Nacional. el '20' del Poderoso habló del reto que tendrá su equipo: “Es claro que vamos a enfrentar a un rival que hoy por hoy goza de tranquilidad en la tabla de posiciones y tiene los pergaminos actuales para entender que va a ser un juego muy difícil. Yo sigo confiando en la capacidad que tenemos individualmente, más allá de nuestro momento. En 90 minutos cualquier cosa puede pasar”.

Las sensaciones de 'Mao' Molina cuando el retiro está cada vez más cerca

El ídolo y bicampeón con el DIM habló de su retiro y aseveró que “Cada vez es más difícil: Ahora se vive con más nostalgia y se le acorta a uno el tiempo para disfrutar los últimos momentos en la cancha, los entrenamientos y el día a día con el equipo. Es lo que amo hacer y con menos tiempo, se siente mucho más; pero también soy muy consciente de la decisión que tomé, porque lo hice muy aterrizadamente y pensándolo bien con mi familia. Viene otra vida después del retiro que hay que aprender a disfrutar”, reconoció el volante.

Molina sigue firme en su decisión de dejar la competencia ya que “fue una decisión que venía pensando desde Corea. Cuando regresé a Colombia lo hice con la idea de ser campeón con el equipo y cuando lo conseguí, dije que era el momento de dar el paso al costado para estar más con mi familia. Lo extendí un año más por la Copa Libertadores”.

El '20' del Medellín por ahora no piensa planear un partido de despedida, sin embargo tampoco cierra la puerta a esa posibilidad: “Varios compañeros me han insistido en que lo haga, pero no lo he pensado. No he tenido tiempo ni cabeza para eso con la situación que estamos viviendo en el equipo; esperemos el año entrante con mucha más calma a ver si me animo. Es algo que se tiene que planear y organizar bien para que salga un lindo evento”, concluyó el experimentado jugador.