Los elegidos del 'Rojo' para enfrentar a Nacional

Fotografía: DIM Oficial

Después de lo ocurrido en Copa Águila, donde Medellín perdió frente a Atlético Junior dos goles por cero, los dirigidos por Ricardo Calle esperan hoy su clasificación directa a las instancias finales de la Liga Águila.

Medellín se encuentra en la casilla 8 con 26 unidades. Nacional con 37 unidades se encuentra en la posición 2. Lo emocionante de la fecha 20 del torneo colombiano, es que 7 equipos tienen la posibilidad de meterse en la fiesta de fin de año. Tigres, Jaguares, Envigado, Huila, Cortuluá, América y Medellín, teniendo en cuenta que los Diablos Rojos y el Poderoso dependen de sí mismos.

Para el duelo frente a los Verdolagas, regresa Juan Fernando Quintero y Yairo Moreno, a los convocados por el cuerpo técnico. No jugará Jonathan Lopera por acumulación de tarjetas amarillas; Gabriel Díaz, Sebastián Macías y Gerson Valencia no estarán por decisión técnica; Daniel Restrepo por recomendación médica y Valentín Viola junto a Juan Fernando Caicedo no estarán por lesión.

Con el entrenamiento de ayer, la posible formación inicial para enfrentar el clásico paisa será: David González; Elacio Córdoba, Rodrigo Erramuspe, Hernán Pertuz, Andrés Álvarez; John Hernández, Didier Moreno; Daniel Cataño, Juan Fernando Quintero, Édinson Toloza; y Leonardo Castro.

El partido será esta tarde en el 'Coloso de la 74', Medellín oficiará como visitante. El encargado de impartir justicia en el clásico antioqueño será John Hinestroza, de Chocó, quien dará el pitazo inicial a las 3:30. Junto a él, Alexander Guzmán, como asistente 1 y Wilmar Navarro, como asistente 2; como cuarto central estará Mauricio Pérez.

A la vez, se estáran enfrentando Jaguares frente a Rionegro Águilas; América contra Atlético Bucaramanga; Once Caldas frente a Cortuluá; Huila vs Tigres y Envigado vs. Patriotas. Todos los partidos válidos por la fecha 20 y última del todos contra todos de la Liga Águila II.