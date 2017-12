2017-IIen azul y rojo: Eduard Atuesta

2017-II en azul y rojo: Eduard Atuesta | Fotomontaje: Jhonatan Martínez (Vavel)

Nacido en Vélez, Santander, Eduard Atuesta continúa siendo un jugador con gran proyección en el ámbito nacional e internacional, puesto que cada vez que es titular, el jugador responde con buenas actuaciones, que lo ayudan cada día a madurar y a crecer más como futbolista y persona.

Durante el segundo semestre del año 2017, Atuesta jugó más de un partido en la posición de volante cinco, como se le conoce al jugador que recupera los balones, pero también en otros compromisos fue utilizado en la posición de volante creativo, función en la que tuvo un buen desempeño, pues logró crear varias opciones para los delanteros.

No obstante, al jugador se le vio mejor en la posición que conoce bien, que es en la de volante de recuperación, pues ahí se encargó de recuperar balones, cortar avances del rival, conectar la defensa con el ataque, además de tener buena visión para distribuir el balón por todas las zonas de la cancha, tal como se ha mostrado desde sus inicios en el 'poderoso'.

Por otra parte, en los partidos del semestre, Atuesta se mostró participativo, no sólo para organizar el medio campo en la zona de recuperación, sino también apoyando de manera constante los ataques que creaban junto con sus compañeros del equipo. Quizás no fue su mejor torneo desde su debut en el equipo profesional, pero eso no quita el talento que posee en sus pies, ese que lo ha llevado a integrar la Selección Colombia sub 20 en tiempos recientes.

En resumen, Eduard Atuesta es un jugador juvenil con grandes capacidades futbolísticas, situaciones que ya mostró en este segundo semestre. Si el jugador es bien aprovechado por parte del cuerpo técnico, seguramente ayudará a su equipo jugar bien, ordenará el medio campo y será pieza fundamental en los esquemas tácticos que usen durante los partidos.