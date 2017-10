Norbey Quevedo: "La administración del club sabe que se hace un proceso para mejorar"

Google Plus

FOTO: Youtube

El juego ganado el jueves contra Jaguares en El Campín no calmaron las aguas en Millonarios, equipo que sigue sin convencer con su pobre rendimiento que por ahora lo tiene clasificado a segunda fase de la Liga Aguila.

Con todo esto, anoche fue un partido atípico en muchos detalles, desde el estadio vacío por sanción, el penal atajado por Nicolás Vikonis por tercera vez en casi tres años, la primera victoria como local en el semestre y la aparición de los dos representantes de Amber Capital, la empresa máxima accionista de la institución.

Estas personas eran Gustavo Serpa, representante de la entidad en Colombia, y Joseph Oughourlian, su director y quien veía a Millonarios por primera vez.

Ante todo esto, el periodista de El Espectador y RCN Radio, Norbey Quevedo, habló para los micrófonos del programa 'Casa Azul Radio' de Colmundo Radio en la previa del juego de anoche, donde tocó el tema de lo que sería el equipo para el próximo año y la situación actual respecto a la nómina y su campaña.

Nuevo capital para invertir

El periodista habló sobre una nueva inversión para la temporada 2018 con la que se integre una nómina más competitiva que la de este semestre.

"El capital del club, que es del fondo internacional Amber cuyo capital estimado es de 10 millones de dólares, y para Millonarios es una inversión mínima frente a ese valor, de tal manera que para una organización tan importante es claro que el negocio del equipo es pequeño frente a otras empresas que maneja", fue lo que dijo Quevedo al programa radial, quien también afirmó que "Gustavo Serpa, siendo representante de uno de los negocios del fondo, esta en constante comunicación con el propietario".

"Inicialmente se habla de un estimado de cinco millones de dólares" "Inicialmente se habla de un estimado de cinco millones de dólares. El representante del Fondo en Colombia ha viajado para ajustar este tipo de inversiones y siendo conciente de la necesidad de reforzar el equipo", fueron las palabras del redactor de El Espectador que dijo que piensan en traer "un volante 10 y dos o tres atacantes de peso".

Con este proceso apenas en 'obra negra', Quevedo pide a la afición "tener paciencia y esperar que los resultados nos vuelvan a acompañar con la 'fórmula Junior'", como la bautizó tras el éxito actual del equipo barranquillero con sus contrataciones.

En finanzas, Millonarios esta 'OK'

En medio de la crisis de resultados de Millonarios en este segundo semestre, Quevedo afirmó que las finanzas del cuadro bogotanos se encuentran estables en medio de tantos problemas.

"Las ventas de jugadores a Europa han hecho que el club tenga unas cifras aceptables" "Lo que hay que decir es que las finanzas del club, en este momento, representan un equilibrio pese a que la campaña no ha sido buena, las decisiones de la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR y los ingresos no han sido los esperados para el presente campeonato", habló el periodista.

Las ventas de Cristian Arango y Déiver Machado a Europa le inyectaron buen dienro a las arcas del equipo, y según el comunicador "eso representó una cifra significativa que ha hecho que el club tenga unas cifras aceptables y en ese sentido, la administración del club sabe que se hace un proceso para mejorar lo que pasa en el club".

Las actuales contrataciones

Para nadie es un secreto que las contrataciones de mitad de año no fueron las esperadas para poder pelear el torneo y no se comparan con las hechas a comienzos de temporada, invirtiendo en jugadores del exterior como Zapata, Riascos y Kouffaty, considerados "unos costos importantes que no fueron suficientes".

"Unos costos importantes que no fueron suficientes" Quebedo afirmó que el dinero para jugadores en junio y julio fue desembolsado "entre marzo y abril, más o menos, el cual se invirtió. El central uruguayo (De los Santos) fue costoso".

Ante la pregunta respecto hasta dónde llegaría Millonarios en la liga, el periodista dijo que "el equipo estaria para llegar a los ocho y con suerte, a cuartos de final", sentenciando otra temporada sin ningún trofeo.

Russo y su continuidad para liderar el proyecto de juveniles

La continuidad de Miguel Angel Russo, fue otro tema que tocó Quevedo, ya que el nivel del equipo podría desencadenar en su salida inesperada.

Sin embargo, el comunicador descartó ese rumor debido al actual proyecto de juveniles que lidera actualmente: "Russo seguirá por tiempo prolongado en Millonarios porque se apuesta a subir de categoría a cinco futbolistas que han mostrado buenas condiciones".

"Hay una plantilla básica, jugadores de la cantera y las nuevas incorporaciones que fortalecen el equipo" El éxito obtenido con los jóvenes de la nómina profesional es algo que la dirigencia quiere continuar: "El esquema fundamental es poner a funcionar un proceso de divisiones inferiores que han tenido resultados con Mosquera y Huérfano, y otros jugadores jóvenes como Duque".

Norbey Quevedo también se refirió a Nicolás Vikonis, el portero titular del equipo del que se tienen dudas por su rendimiento, así que este semestre será fundamental para saber si continúa o no el otro año.

Finalmente, la posible salida de Santiago Mosquera fue verdad al tener ofertas, en especial una de España, pero la dirigencia y cuerpo técnico lo convencieron para seguir en la institución: "Con Mosquera hubo pedidos de tres equipos pero la organización determinó que debe permanecer en el equipo".