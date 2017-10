Duvier Riascos: “Estoy en la última parte de la recuperación”

Foto: Millonarios.com.co

Después de los últimos partidos de la eliminatoria que dejaron a la selección Colombia con cupo al Mundial Rusia 2018, vuelve la normalidad a la Liga Águila, en su recta final. Todos los equipos buscan clasificarse al grupo de los ochos que disputarán la segunda copa del año.

Millonarios enfrentará al Huila en Neiva y el jugador Duvier Riascos reaparece después de su proceso de recuperación, debido a una lesión hace algunos meses. Riascos en rueda de prensa realizada en la sede deportiva del equipo, se refirió a su proceso de recuperación y lo que se puede esperar de este enfrentamiento por la fecha 15 del fútbol profesional colombiano. ¨Fueron terapias muy tranquilas al principio sin tener contacto con compañeros, gracias a Dios ya estoy en la última parte de la recuperación y ahora contento por estar con el grupo de nuevo. La verdad la última vez que hablé con el cuerpo médico, me dijo que empezara a trabajar con el grupo para tener contacto con los compañeros, he estado haciendo un poco de fútbol y eso ha sido importante, yo creo que pronto estaré al cien por ciento¨.



El delantero albiazul también mencionó el momento por el que atraviesa el equipo y reitero al igual que el técnico Russo en pasadas ocasiones, el trabajo que todo el plantel está realizando para mejorar, corregir errores y jugar de la manera que espera el profesor Russo y por supuesto toda la hinchada. ¨El equipo está bien, no se encontraba en algunos partidos pero logramos sumar puntos importantes y meternos en los 8 (..) Estamos trabajando para mejorar, corrigiendo errores y buscando el juego que el profe quiere de nosotros. Todos estamos dando lo mejor para seguir sumando puntos que nos mantengan en lo alto de la tabla¨



Riascos termino su charla a los medios, hablando acerca de la definición, que se ha dificultado y es notoria en los últimos partidos del conjunto embajador. El delantero no se pronuncio acerca de su regreso a la titular, pero recordó que están trabajando para volver a reencontrarse con el gol. ¨El tema del gol ha sido complicado, hemos tenido muchas oportunidades y muy pocas las hemos concretado, esperamos volver a la racha del gol y definir las oportunidades que se nos presentan (..) Nos encontramos trabajando de la mejor manera para enfrentar a Huila en Neiva y traernos los 3 puntos a casa¨.