Andrés Cadavid: "Tenemos hambre y muchas ganas de hacer historia en esta institución"

Foto: El Tiempo

A horas del gran duelo capitalino por la estrella de navidad, el capitán de Millonarios Andrés Cadavid, habló en rueda de prensa donde destacó el trabajo de sus compañeros de cara a su primera Final como jugador embajador.

Sobre el nivel de su equipo, el antioqueño destacó que "venimos creciendo, el equipo ha avanzado desde que estuvimos en aquel puesto 11. Al Profe (Russo) le ha quedado difícil buscar los titulares. Esperemos estar a la altura del compromiso".

"Tenemos hambre y muchas ganas de hacer historia en esta institución".

Hablando de Independiente Santa fe, el zaguero dijo que "respetamos al rival, sabemos que va a ser difícil, pero las ganas que tenemos van a ser más".

En cuanto a su experiencia como jugador 'azul' desde que llegó en 2013 y previo a su primera final con este equipo, Cadavid señaló que "a lo largo del tiempo que he estado en Millonarios, esta es una linda experiencia. Me he preparado mucho para estar acá. Es un orgullo ser el capitán de esta institución".

Para Andrés es importante el presente que vive el equipo, sin embargo, "el proceso que ahora vive Millonarios hace que mire un futuro que trae títulos".

Encarando esta final, Cadavid piensa que para afrontarla "hoy en día se juega más la cabeza. Le vamos enseñando a los compañeros que vamos a estar unidos".

Pese a los clásicos donde salieron derrotados por goles de pelota quieta, el zaguero remarcó que "en toda la parte del torneo analizamos los errores para corregirlos. Tenemos jugadores que pueden contrarrestar el juego aéreo", además "en las finales es muy importante la pelota quieta. Ellos son fuertes pero nosotros también".

Andrés dejó un mensaje para los hinchas que los van a acompañar mañana en el 'coloso de la 30', "lo más importante es que todos tenemos familia y debemos llegar a la casa. Hay que pensar en una fiesta, tenemos dos equipos de la misma ciudad que saben lo que se están jugando".

"A nuestros hinchas les digo que vivan la fiesta en paz. Que estemos todos unidos en una sola voz. Eso se siente cuando uno está en la cancha", además "dejemos un buen comportamiento, hay niños que nos estarán viendo. Ellos son los futuros hinchas".

Finalmente, "hay que continuar un proceso que nos ha traído las cosas bien. Disfrutemos esta final, no nos durmamos y vivamoslo con responsabilidad", concluyó.