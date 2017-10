Juan Manuel Lillo: "El equipo pretende mantenerse lo más cerca de la portería contraria"

Juan Manuel Lillo debutará esta noche en los clásicos antioqueños. | Foto: VAVEL Colombia

Esta noche, Juan Manuel Lillo debutará en los clásicos antioqueños, ambos equipos llegan con energías renovadas y ganas de superar al rival de patio. El Atanasio Girardot espera por el tercer duelo entre 'verdes' y 'rojos' en este 2017.

Previo a este compromiso de la décima fecha en la Liga Águila 2017-II, el técnico español analizó lo que se puede llegar a encontrar y los cuidados que debe tener de cara a los duelos personales con hombres como Juan Fernando Quintero o Édison Toloza.

"Todo este tipo de partidos no necesitan tantas motivaciones internas, desde afuera llegan para que salgan a hacer un buen partido. También tenemos que tener en cuenta lo que hicimos en Tunja y que en pocos días tenemos la obligación de esforzarnos para clasificar. Hay que buscar imponernos", expresó Lillo.

Sobre la convocatoria que realizó para este encuentro donde no está ni Edwin Valencia ni Ronaldo Lucena, el 'mister' explicó que, "inicialmente tenemos la participación de estar en condiciones de todo el plantel, en función de cada partido elegimos los elementos que nos puedan ayudar mejor. Somos conscientes de lo que jugamos hace dos días y lo que tenemos pendiente el próximo miércoles. Hay jugadores que no se han podido recuperar y lo llevamos de a poco, Edwin Valencia está bien, si no se le estimó es porque no entra en el juego que queremos, pero no fue por lesión".

En cuanto al venezolano, "a Ronaldo (Lucena) lo estamos llevando de a poco, tenemos solo 11 que juegan. Esto es una faena y tenemos jugadores muy buenos. No creo que tengamos titulares definidos, voy incluyendo a medida que necesitemos el partido".

En cuanto al juego que quiere el ibérico, indicó que "si nosotros dominamos no les dejamos espacios, sin ellos no tienen la pelota solamente pueden salir corriendo por cualquier lugar. Lo que no se le pueden dar ventaja en esos espacios para acercarnos con posibilidades al campo contrario, tendremos en cuenta a Juan Fernando Quintero que aparece en una posición intermedia, somos conscientes que la relación con el habilita jugadas futuras. Vamos a ver como podemos ocuparnos de él".

Sobre el ex delantero del Junior, Lillo lo elogió y remarcó que "Édison Toloza es un jugador que no necesita la colectividad para aparecer, no vive aislado del equipo pero sus condiciones le dan esa posibilidad. Nosotros también tenemos jugadores con esas capacidades como Andrés Yair (Rentería). Debemos tener en cuenta las condiciones donde se pierdan la pelota".

Otra de las cualidades que quiere expresar en este partido es el reconocido manejo de la pelota.

"Contamos con una nómina que nos permite fluctuar por donde sea".

"El equipo pretende mantenerse lo más cerca de la portería contraria. Para mí es el juego, como en el boxeo pegar sin que nos peguen, el problema es que no hemos podido conectar bien. En el fútbol es mejor no asegurar nada. Esperemos ser más contundentes", explicó.

Otro de los 'picantes' delanteros del equipo contrario es Leonardo Castro, inscrito por Independiente de Argentina y pendiente que se de una negociación en los próximos días. Para Lillo puede influir si juegan con más o menos hombres al frente.

"No sabemos si Leo Castro juegue, puede que jueguen con uno o con dos en el ataque. Lo mismo nosotros, no nos podemos quedarnos en el número si es con dos, con tres o con cuatro. Debemos enfocarnos en el juego y en el espacio y reorganizarnos colectivamente condicionado a la pelota", precisó.

Además, señaló que "si nosotros conseguimos nuestra pretensión de llevar el partido a donde queremos no van a tener esa posibilidad. Si ocurre lo contrario van a emplear variantes para que nos hagan daño. Todo depende quien consigue llevar el partido a un lugar donde quieran".

Otro de los temas en su entorno táctico es el denominado juego interno, donde posiblemente se incline por hacer fuerte ese 'rombo' con hombres como Macnelly Torres, Aldo Leao Ramírez, Gorka Elustondo y el mismo Raúl Loaiza.

"Para que lo de fuera tenga importancia es porque el juego interno no hubo manera de hacerlo valer. Cuando pasa lo contrario es en función de lo que demande la pelota. No existe lo de defensa o ataque, hay que esperar recuperarla o hacerla perder del contrario. Si ellos entienden la manera de imponerse, aplica no solo en este deporte sino en cualquier otro", declaró.

Finalmente, debatió sobre la manera de arriesgar o no cuando su planteamiento es calificado de 'ofensivo'. "Mi finalidad no es arriesgar, debemos acabar los problemas y saber controlar los aconteceres del juego. Todo depende de sorprender al contrario con la posesión de la pelota y atacando espacios", concluyó.

Desde las 7 y 45 se vivirán las emociones entre 'verdolagas' y 'poderosos', dos equipos que pasan por un buen momento y en el que se espera un encuentro con buen fútbol.