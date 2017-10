Juan Pablo Nieto: "Lo queríamos ganar porque estamos representado a Nacional por fuera del país"

Google Plus

Juan Pablo Nieto (izq) ingresó a los nueve minutos del primer tiempo por la lesión de Cristian Mafla. | Foto: Club Atlético Nacional Oficial

El triunfo de Atlético Nacional sobre Chivas Rayadas dejó un buen sabor en los jugadores y cuerpo técnico. Aunque fue en un amistoso, el cuadro colombiano volvió a la victoria y por momentos tuvo varios pasajes de buen fútbol.

Juan Pablo Nieto, que ingresó a los nueve minutos del primer tiempo por una lesión del lateral izquierdo Cristian Mafla, fue una de las figuras del equipo. Una vez terminado el compromiso, el volante habló con los periodistas.

"Muy contento por la victoria y por lo que se mostró en el campo de juego. Fue un partido de varios momentos porque al principio no nos acomodamos en la cancha porque era muy lento, pero finalizando el primer tiempo y todo el segundo tiempo fuimos muy superiores", dijo sobre el partido.

Nacional jugó ante el vigente campeón del fútbol mexicano y ante un público que no tiene la chance de verlos en vivo siempre y por esto último, para Nieto esto fue un incentivo para no tomarse el duelo como un amistoso.

"No lo veíamos como un partido amistoso. Lo queríamos ganar porque estamos representado a Nacional por fuera del país con gente que no puede ver al equipo, que no va a Colombia y había que darlo todo para ganar este partido".

"La lesión de Mafla nos cambió un poco el juego porque es un jugador más de banda y yo entré a arreglar un poco la mitad de cancha".

Los volantes Diego Arias y Ronaldo Lucena tuvieron su debut en este torneo. Arias volvió a jugar tras superar una infección en la piel que lo marginó por varias semanas y Lucena lució por primera vez la camina verde.

"Todos los que actuamos tuvimos un comportamiento bueno, con los que nos pide el profe. También estamos muy contentos con el regreso de Diego Arias que es importante para nosotros, el debut de Ronaldo Lucena, que lo estábamos esperando y tiene mucho talento. Todos lo hicimos muy bien y estamos representado a Nacional por fuera del país que es importante".

Nacional llegará hoy a suelo colombiano y continuará su preparación para el compromiso de la fecha 12 de la Liga Águila 2017-II ante Millonarios en el Atanasio Girardot.