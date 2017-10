Jhon Edison Mosquera: “Estoy con la confianza del 'profe' y de mis compañeros”

Jhon Edison Mosquera sigue trabajando para intentar tener más continuidad en la posición de lateral izquierdo. Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano.

Luego de la victoria 2-0 ante Chivas de México en Estados Unidos, con goles de Luis Carlos Ruíz y Dayro Moreno, Atlético Nacional sigue con los entrenamientos matutinos en su sede deportiva de Guarne, con el fin de no perder forma y seguir encaminando la nueva idea de juego que tiene el cuerpo técnico actual.

Hoy, como es usual después de los entrenamientos, los jugadores hablaron con los medios de comunicación. Jhon Edison Mosquera, quien fue el autor de pase para el primer gol de Luis Carlos Ruíz, comentó que están trabajando para retocar ciertas situaciones de juego que el equipo no tiene en los partidos que disputa.

“Sabemos que estos días sin programación no sirven para trabajar más, puntualizar las cosas que nos hacen falta, hacer unos matices para jugar el próximo partido. Yo creo que nos está yendo bien. El partido que jugamos en Nueva Jersey nos sirvió. Estoy contento por el trabajo que estamos haciendo, esta semana ha sido un poco intensa”, comentó.

Mosquera, jugador que también ha hecho la posición de lateral izquierdo, declaró que sigue trabajando en todos los entrenamientos para mejorar cada día más todos sus aspectos futbolísticos, como los centros y los desbordes por la banda.

“Estoy trabajando día a día en el equipo. Ustedes saben la ideología que tiene el ‘profe’. Aquí uno no puede decir que es lateral derecho, porque entonces no se puede ir al costado contrario. No, somos once jugadores y debemos estar en constante movilidad en el terreno de juego. Estoy tratando de hacer lo mejor posible los desbordes y los centros, como pasó en el partido contra Chivas”, aseguró.

El jugador nacido en Candelaria, Valle del Cauca, expuso que Millonarios, próximo rival del equipo ‘verdolaga’, tiene jugadores participativos por las bandas, pero que eso no es ningún problema, porque Nacional también tiene diversas virtudes de juego para hacer daño.

“Nosotros sabemos que Millonarios tiene jugadores muy rápidos por la banda, Jair Palacios y Harold Mosquera, son jugadores desequilibrante, pero nosotros tenemos nuestras armas y sabemos cómo ganarles, incluso les hemos ganado aquí”, explicó Jhon.

Para finalizar, Jhon Edison Mosquera expresó que está empezando a conocer la idea de mantener fijado al jugador rival ubicado por el sector central y también agregó que está trabajando para tener más continuidad en el equipo.