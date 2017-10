Ronaldo Lucena “Cada día me entreno al máximo para ganarme un puesto”

Roaldo Lucena espera ser titular contra Millonarios. Foto: Juan Camilo Álvarez Serrano.

Una de las contrataciones por parte de los directivos ‘verdolagas’ que llegó para el segundo semestre del año 2017, debutó en el partido que se jugó en Estados Unidos Chivas de México y dejó buenas sensaciones entre los seguidores del equipo. Ronaldo Lucena, quien se entrena con normalidad y no oculta sus ganas de jugar ante Millonarios, el sábado por la fecha 12 de la Liga Águila 2017-II.

“Desde que llegué he tenido ansiedad de jugar con el equipo, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar con en Nueva Jersey, y bueno, no hay nada más lindo que empezar con un título, así fuese amistoso, pero lo importante era ganar. Me siento como en casa, cada día me entreno al máximo para ganarme un puesto”, comentó Lucena.

El jugador de venezolano manifestó que ha hablado con sus compañeros acerca del enfrentamiento contra Millonarios, y ellos le han comentado que es uno de los principales partidos que tiene el fútbol profesional colombiano.

“He tenido la oportunidad de hablar con mis compañeros y me han dicho que es uno de los partidos más difíciles y bonitos, a los que nos gusta ganar. Tenemos que ganar como sea los tres puntos en casa”, indicó.

Lucena, quien espera con ansiedad la oportunidad de ser titular con Atlético Nacional, expresó que a diario trabajan para mejorar las falencias que se ven durante el desarrollo de los partidos que ha tenido el equipo que dirige Juan Manuel Lillo.

“Nos faltan muchas cosas, pero día a día estamos trabajando para mejorar en la definición y en la tenencia del balón, creo que con trabajo lo vamos a conseguir. Yo me caracterizo por ser un jugador que tiene la pelota y no la pierde, además le puedo meter ritmo al partido. Espero debutar en la Liga y dar lo mejor de mí”, sustentó.

Para finalizar, Ronaldo Lucena señaló que le gusta jugar los partidos como el que disputarán contra Millonarios, pero que primero debe ganarse un puesto en los titulares, para demostrar sus capacidades futbolísticas.