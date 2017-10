Juan Manuel Lillo: "Hemos preparado lo que mejor creemos para poder intentar ganar"

Google Plus

Atlético Nacional vuelve a competencia tras dos semanas. | Foto: VAVEL Colombia

A la hora de un duelo como el de Atlético Nacional contra Millonarios, los 'verdolagas' salen con la obligación de ganarlo. Más allá de los tres puntos, la historia de este clásico colombiano se marca en pasiones que generan estos equipos de Medellín y Bogotá.

Juan Manuel Lillo vivirá este partido con mayor intensidad, esta noche enfrentará al equipo que le dio la oportunidad en 2014 de dirigir en el fútbol colombiano. Pese al haber caído 0-5 en aquella oportunidad, para el 'vasco' fueron enseñanzas que quiere corregir con el equipo antioqueño y de paso volver a la victoria en la Liga Águila 2017-II.

Sobre el equipo 'embajador', Lillo dijo que "hemos preparado lo que mejor creemos para poder intentar ganar, ellos tienen una rocosidad como equipo que hace los marcadores muy cortos tanto en defensa como en ataque, dentro de las connotaciones que tienen, vamos a intentar aumentar la probabilidad de victoria estando en las mejores condiciones que tengamos del partido".

Continuando con el análisis de Millonarios, "ellos tienen una zona defensiva que va muy próxima al rival. Lo importante es que los jugadores interioricen y sepan jugarlo teniendo en cuenta lo que pide el rival. Muchas veces corriendo no es desmarcarse, hay que hacerla en su debido momento y espacio. Tenemos más en cuenta las necesidades que los dibujitos".

Millonarios es uno de esos rivales que el hincha le pide a Nacional imponerse, pese a que las tres derrotas en el torneo han sido contra equipos importantes, Lillo remarcó que "nosotros no hemos ganado en el resultado, en el desarrollo de esos partidos estuvimos mejor. En el juego, Nacional ha estado más cerca en la victoria de esos partidos (Santa Fe, Junior, Medellín), luego esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. El desarrollo y el resultado parece en muchos casos andar diferente".

En cuanto al trabajo de estas dos semanas y la asignatura pendiente que tiene con la definición, el técnico español expresó que "no necesitamos fallar ocasiones de gol para entrenarlos. Siempre hemos trabajado con intensidad este aspecto (la definición) y no dista mucho de lo que practicamos en cualquier otro día. Cuando uno realiza ejercicios con porterías más cercanas está activando la decisión para jugar. No necesariamente el juego da en relación con lo que uno entrene durante la semana".

Uno de los jugadores que puede ser influyente en este partido es el volante Macnelly Torres, el barranquillero es el hombre de las ideas en el equipo 'verdolaga'. "Estamos buscando que Macnelly no busque el juego, sino que el juego lo busque a él. Lo más importante que tiene es su inteligencia, acercándole al juego de manera natural será más desequilibrante", explicó Lillo.

Finalmente, el estratega se refirió al carácter de clásico que tiene este partido y ante la negativa de que haya hinchada visitante para el mismo. "El fútbol es una excusa para ser feliz. Me da mucha pena que la gente no pueda disfrutarlo como un punto de encuentro, creo que los que estamos en él no colaboramos muchos para que esto se de. Hablando de partidos de 'vida o muerte', hay trabajos y gente que se arriesga más y algo tendría que decirnos", concluyó.

Esta noche, Atlético Nacional buscará recuperar terreno en la Liga con una victoria que le permita proyectar la clasificación a los 'playoffs'.