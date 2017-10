Juan Manuel Lillo: "Hay que valorar el proceso cuando éste es bueno"

Foto: VAVEL Colombia

La derrota ante Pasto quedó atrás. Para Atlético Nacional se le vienen tres partidos este mes de septiembre que debe sumar con éxito si quiere asegurar de una vez por todas su clasificación a la siguiente fase de la Liga Águila 2017-II.

Pese a que no ha sido un gran rendimiento del equipo, los resultados mantienen a los 'verdolagas' en la tercera casilla con 22 puntos, nueve menos que el líder Santa Fe y tan solo a tres de su escolta Junior.

El entrenador español Juan Manuel Lillo habló sobre el presente de su equipo y como encarar este partido de "vital importancia" ante Envigado FC, rival de la fecha 13 al que visitará este domingo en el Polideportivo Sur.

"Envigado es un rival complejo que vive un estado anímico muy bueno, llevan tres victorias seguidas. Van a tener tres ausencias importantes, una por lesión y dos por suspensión. Buscaremos la victoria", expresó.

Además comentó sobre el equipo 'naranja' que "en cuanto la disposición no van a variar mucho, luego los que falten ellos buscarán reemplazarlos bien. Envigado es un equipo difícil al que buscaremos derrotarle este domingo".

Entrando en el tema de la actualidad del equipo, Lillo comentó que "el análisis del interior es para el mismo. Habrá análisis externos pero no se tienen en cuenta porque no saben que pasa adentro".

Sobre la evaluación de sus resultados como entrenador 'verdolaga', el español nombró a sus antecesores quienes fueron resistidos y después aclamados, donde conquistaron varios títulos.

"Nacional ha tenido técnicos discutidos, con Juan Carlos (Osorio) le decían el recreacionista, con Reinaldo (Rueda) lo discutían cuando lo eliminó el Junior. La verdad no se si uno es tan bueno como el resultado que se consiga, a veces no alcanza eso. Hay que valorar el proceso cuando éste es bueno", remarcó.

Además, destacó que sus jugadores valoren su proceso y quieran trabajar para conseguir resultados con el mismo. "Me alegra mucho el respaldo de los jugadores, llevamos haciendo un gran trabajo. No coincido con que digan que las cosas no están saliendo, no han sido perfectas, pero todos los días las he visto y sentido que vamos mejorando, tenemos el domingo para demostrarlo".

Lillo tuvo espacio para referirse a los conceptos de algunos medios de comunicación e hinchas quienes juzgan su proceso. "Hay diversas opiniones en donde todos caben. Respeto el derecho a opinar, no a las opiniones. Puede que digan muchas cosas, opinaré pero no tendré idea. He dado mi opinión, ahora espero ganar el domingo".

El técnico ibérico tuvo espacio para referirse del partido de River por Copa Libertadores donde goleó a Jorge Wilstermann por 8-0, planteando un juego ofensivo de posesión y posición, como el quiere implantar en Nacional.

"Nos demoramos mucho desde Pasto, pareciera que veníamos de Rusia. No logré ver el partido de River, pero nosotros hemos tenido partidos similares. Salvo que ellos tuvieron concreción, en el partido ante el DIM se quedaron con el resultado, contra Millonarios se quedaron en el juego, algo que terminé aceptando. Estaba cargando las armas del enemigo con las municiones propias".

Finalmente, el entrenador desmintió que haya opciones de dimitir del cargo. Ni tampoco que ya pidan su cabeza desde otros lados como la hinchada o en medios de comunicación. "No he escuchado nada de eso. El último resultado no ha salido. No tengo consideración eso".

Atlético Nacional visitará en el Polideportivo Sur de Envigado a un equipo 'naranja' al que siempre le cuesta imponerse. Recordemos que en su último partido en el sur del Valle de Aburrá, un pálido empate sin goles mostró a un equipo 'verdolaga' maniatado contra un inteligente equipo envigadeño.