Dayro Moreno le da la victoria a Atlético Nacional en su visita a Envigado

Final del compromiso. Envigado perdió como local ante Atlético Nacional 0-2.

90+4’ Rentería le mete un pase al vacío a Luis Carlos Ruiz que tiró un pase atrás al segundo palo y Dayro entró para sellar el partido.

90+4’ ¡GOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO NACIONAL, DAYRO MORENO!

90´3’ Remate de Neyder Moreno de media distancia que se va por encima.

90+1’ Amonestados Alexis Henríquez y Cristian Vargas.

90’ Se jugarán cuatro minutos más.

85’ Último cambio en Envigado, sale Sergio Rengifo y entró Michael Nike Gómez.

83’ Amonestado Fula por una infracción sobre Dayro Moreno.

81’ Tiro libre a favor de Envigado cerca del arco de Vargas. Cobró Jiménez y el balón se fue por encima.

80’ Último cambio en Nacional. Sale Gorka Elustondo y entra Edwin Velasco.

80’ Cobró Torres desde el tiro de esquina y rechazó la defensa local.

79’ Remate de Juan Pablo Nieto de media distancia y Santiago Londoño mandó el balón al tiro de esquina.

76’ Pase filtrado de Torres para Lucumí que tiró un centro rastrero al segundo palo y Dayro entró solo y definió.

76’ ¡GOOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO NACIONAL, DAYRO MORENO!

74’ Cambio en Envigado, sale Joseph Cox y entra Neyder Moreno.

73’ Amonestado Gorka Elustondo en Atlético Nacional.

72’ Dos cambios en Nacional, entran Luis Carlos Ruiz y Andrés Rentería y salen Carlos Cuesta y Gustavo Torres.

71’ Tiro de esquina a favor de Envigado, lenvantó Yobani Ricardo y rechazó la defensa de Nacional.

70’ Media vuelta de Gerardo Jiménez, remató abajo y Vargas respondió bien y mandó el balón al tiro de esquina.

64’ Primer cambio en Envigado, sale Michael López y entró Yobani Ricardo.

63’ Remate de Duván Vergara adentro del área desde el sector izquierdo y Cristian Vargas respondió bien en dos tiempo.

59’ Amonestado Yosimar Quiñones por una infracción sobre Gustavo Torres.

51’ Gol anulado para Atlético Nacional. Gustavo Torres definió por encima del arquero y antes de que entrara, Dayro metió la cabeza, pero el asistente levantó la bandera invalidando la acción.

45’ Arranca la segunda mitad.

Salen los equipos a la cancha para disputar el segundo tiempo.

Ahora lo hace Duván Vergara por los locales: "Aprovechar las bandas porque sabíamos que Nacional iba a jugar con línea de tres. Estamos buscando los tres puntos".

Habla Felipe Aguilar por parte de Nacional: "No hemos creado muchas opciones porque ellos están bien parados. Hay que atacar con velocidad, pero ellos están bien replegados".

45’ Final del primer tiempo. Envigado y Atlético Nacional empatan sin goles en el Polideportivo Sur.

45’ Se jugarán tres minutos más.

32’ Tiro libre a favor de Nacional muy cerca del área penal de Oliver Fula sobre Dayro.

27’ Vuelve Dayro al campo de juego y Nacional vuelve a contar con 11 jugadores.

25’ Dayro es atendido por el cuerpo médico tras un choque con Yosimar Quiñones que le lastimó su pie derecho y por ahora Nacional tiene 10 jugadores.

21’ Tiro de esquina a favor de Envigado que cobró Michael López, el balón pasó por el área y Cristian Vargas despeja con los puños tirándose en palomita.

18’ Amonestado Aldo Leao Ramírez por una falta sobre Duván Vergara.

13’ Tiro de esquina a favor de Nacional que levantó Macnelly Torres, pero rechazó la defensa local.

12’ Centro de Dayro Moreno desde el lado izquierdo y Gustavo Torres entró por atrás, cabeceó y el balón se fue por encima del arco.

8’ Nacional controla el balón, lo mueve de lado a lado, pero no tiene el cambio de ritmo necesario para romper con la defensa de Envigado.

0’ Arranca el partido.

Actos protocolarios con ambos equipos en la cancha.

Foto: @nacionaloficial

Nacional hizo lo mismo.

Foto: @EnvigadoFC

Envigado confirmó a sus once iniciales.

¡Buenas noches, bienvenidos a la transmisión online del cotejo entre Envigado y Atlético Nacional por la fecha 13 de la Liga Águila 2017-II!

El último partido que Sánchez dirigió a Nacional fue la semifinal de vuelta de la Liga Águila 2017-I en la que los verdes ganaron 1-0 con tanto de Dayro Moreno.

El último partido que Sánchez pitó a Envigado fue el empate sin goles ante Rionegro Águilas por la fecha 5.

Foto: Futbolete

El juez del partido será Luis Sánchez nacido en Valle del Cauca.

El último enfrentamiento entre ambos se dio el 16 de abril de este año por la fecha 13 de la Liga Águila 2017-I y Nacional se impuso como local 2-0 con goles de Arley Rodríguez y Mateus Uribe.

Henríquez, capitán del club, indicó que llevan poco tiempo con Lillo: "Lo que sí es claro, es que el cuerpo técnico lleva apenas dos meses y medio con nosotros, y desde que llegaron nadie los quería, como ha pasado anteriormente con otros cuerpos técnicos".

Torres comentó que desde que Lillo llegó a Nacional se pide su salida. "La hinchada ha estado pidiendo la renuncia del técnico desde antes de que llegara de España, desde que está en Medellín eso no ha cambiado. No veo nada nuevo".

Tras la caída ante Deportivo Pasto en Nariño, los referentes de Atlético Nacional atendieron a los medios de comunicación para charlar sobre la situación del equipo, entre ellos estaba Macnelly Torres y Alexis Henríquez.

Gerardo Jiménez, delantero español de Envigado, aseguró que ante los verdes se juegan el partido más importante del campeonato: "Estamos con muchas ganas de que llegue ya el domingo para jugar el partido más importante del campeonato hasta ahora".

Foto: Minuto 30

El compromiso se jugará en el estadio Polideportivo Sur de Envigado que tiene capacidad para 14 mil personas.

Su último encuentro como titular fue el 7 de noviembre del 2015 ante Santa Fe por la fecha 19 de la Liga Águila 2015-II y Nacional perdió 1-0.

Vargas vuelve a concentrar con Nacional después de varios años. Su última aparición en Nacional se dio por la final de vuelta de la Liga Águila 2015-II ante Junior y estuvo en el banco de suplentes.

Atlético Nacional no podrá contar con su arquero titular, Franco Armani tras ser expulsado ante Pasto y por primera vez en la era de Juan Manuel Lillo, el golero Camilo Vargas concentró con el equipo.

Foto: @nacionaloficial

Estos son los 18 convocados por Lillo.

Envigado no podrá contar con George Saunders y Cristian Arrieta porque ambos llegaron a la quinta amarilla.

Foto: @EnvigadoFC

Estos son los 18 convocados por Bedoya.

Nacional tiene que estar atento con el delantero panameño Joseph Cox que tiene cuatro goles en el torneo.

Envigado debe cuidarse de Dayro Moreno, que tiene cinco goles en lo que va de la liga.

También tuvo palabras de elogio para el rival: "Envigado es un rival complejo que vive un estado anímico muy bueno, llevan tres victorias seguidas. Buscaremos la victoria".

Juan Manuel Lillo, entrenador de Nacional, negó que vaya a renunciar a pesar de que los hinchas no están contentos con él. "No he escuchado nada de eso. El último resultado no ha salido. No tengo consideración eso".

Por último, Bedoya dijo que le gustaría quedarse con el puesto de entrenador, a pesar de ser un interino. "Sí, uno trabaja para ofrecer lo mejor de su capacidad. Para nadie es desconocido de que los resultados mantienen los técnicos. Por el momento hay que disfrutarlo y brindar lo que más se pueda en el rendimiento del equipo".

Rubén Darío Bedoya, estratega de Envigado, manifestó que a pesar de que en los papeles Nacional tiene mejor nómina, adentro del campo eso no pesa mucho. "En el campo son 11 contra 11 en donde ellos tienen virtudes y debilidades al igual que nosotros. Trataremos de aprovechar sus debilidades para sacar provecho de un buen resultado".

El último triunfo de Envigado ante Nacional se dio el 5 de mayo de 2013, donde cayó 3-0 con doblete de Neider Morantes y uno de Milton Rodríguez.

Nacional como visitante ante Envigado tiene 10 victorias, 10 caídas y siete empates.

Naranjas y verdolagas se han enfrentado 71 veces. Nacional ha ganado 35, Envigado 17 y han empatado 19 veces.

El último partido de Nacional como visitante se dio el miércoles ante Deportivo Pasto por la fecha 11 y perdió 2-0 con dos goles de Javier Reina.

Nacional atraviesa un momento regular. En términos de resultados, se encuentra tercero con 22 puntos, tres menos que el segundo (Junior) y a nueve del líder Independiente Santa Fe. Sin embargo, en el juego, Nacional no ha podido establecer una idea de juego clara.

El último partido de Envigado como local se dio por la fecha 11 ante América de Cali y se impuso 2-1 con goles de Joseph Cox y Yosimar Quiñónez.

Envigado cumple una campaña aceptable. Está octavo con 17 puntos y Rubén Darío Bedoya logró acomodar al equipo tras la salida de Ismael Rescalvo de la dirección técnica en la quinta fecha.