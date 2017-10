Juan Manuel Lillo sobre Cortuluá: "Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo con mucha dificultad"

Juan Manuel Lillo buscará su novena victoria en la Liga Águila 2017-II. | Foto: VAVEL Colombia

El triunfo ante Envigado FC ha quedado atrás para Juan Manuel Lillo y Atlético Nacional. Los 'verdolagas' ya están mentalizados para el duelo de mañana ante Cortuluá por el adelanto de la fecha 16 en la Liga Águila 2017-II.

Con varias bajas entre lesionados y suspendidos, Lillo deberá ingeniarse un equipo competente para conseguir su novena victoria en el campeonato que le permita adueñarse del segundo lugar y quedarse a tiro del líder Santa Fe.

Tras la práctica 'verdolaga', Lillo habló con los medios de comunicación donde comentó las bondades de su rival y como seguir con la senda del triunfo.

"El partido del domingo se mantuvo un tono en el que estuvimos inclinado hacia la portería rival. Ojalá podamos mantenernos así". resaltó.

Sobre la presencia de Camilo Zúñiga en los entrenamientos de Atlético Nacional, Lillo se mostró complacido aunque no aseguró que vaya a ser parte del equipo.

"No se de momento, me da gusto compartir con un jugador como él, Camilo hace parte de Nacional desde siempre. Es un chico muy afable que da gusto compartir con él. Además cuando ha tenido esos 'parones' de temporada ha venido a entrenarse con el equipo".

Entrando en el análisis del rival de Liga, "Cortuluá es un equipo con virtudes muy asentadas que encima ha tenido respaldo en la tabla de posiciones, para nosotros es una gran oportunidad para dejarlos más lejos. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo con mucha dificultad, se que tienen la baja confirmada de (Diego) Chica, sabemos que será difícil pero debemos afrontar este partido de la mejor manera", resaltó.

En cuanto a la nómina, Lillo comentó los problemas que ha tenido para armar un grupo base. "Por desgracia, esta semana entre suspendidos y lesionados no vamos a ser más de 18 o 19 jugadores. Tenemos que arreglárnosla con lo que tenemos. Parecía que teníamos una gran densidad, pero al final tenemos una nómina justa", explicó.

En cuanto a Diego Arias, Lillo dejó abierta la posibilidad que pueda actuar ante las posibles ausencias de Edwin Valencia y Gorka Elustondo. "Diego (Arias) es un jugador con muy buenas condiciones, si está entre los convocados tendría oportunidad de jugar, ¿porque no? Luego depende de como podré afrontar este partido", además dijo que "él está bien, si entendemos que nos pueden ayudar lo pondremos a jugar".

Volviendo al tema de la nómina, Lillo expuso que "hay motivos como de salud en los que toca echar mano a la rotación. Tenemos una amplitud de gente a la que tenemos en cuenta. Después de los aconteceres, los argumentos poco sirven. A veces los resultados no se dan, condicionan los mismos pero hay que aceptarlo. Nacional es un equipo que hay que ganar siempre, vamos a intentarlo".

La buena cuenta goleadora del equipo 'verde' ante Envigado deja entrever que Nacional está encontrando su efectividad. "Hay que marcar los goles como de lugar. Contra un equipo como Envigado con la densidad de hombres que tenía, había que apelar a la paciencia para buscar opciones", remarcó Lillo.

Una de las novedades en la anterior convocatoria fue el llamado de Camilo Vargas para que estuviera en Envigado. Con la posibilidad de que vuelva a estar ante Cortuluá, Lillo dijo que "Camilo nunca me ha dicho nada sobre si es suplente o no. Cuando uno tiene entrenadores de arqueros debo confiar en la decisión de quienes están mejor. No solo aquí sino en todos los equipos donde he dirigido".

Citando el proceso que ya camina en su tercer mes, Lillo expresó que "el proceso vamos bien, ni en un proceso ni en la vida va todo de manera lineal. Todo va fluyendo, ojalá que siempre vaya en línea hacia arriba. Habrán fluctuaciones, pero eso es normal".

Finalmente, se refirió al rechazo de algún sector de la hinchada contra Lillo, a lo que expresó que "no tengo idea, si supiera les contestaba. No se si son todos los hinchas, hay que preguntarles uno por uno si están de acuerdo con mi gestión o no".

Atlético Nacional juega este miércoles 27 de septiembre a las seis de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, este encuentro tendrá transmisión de WIN Sports y VAVEL.COM