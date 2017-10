Esequiel Palomeque sobre Cortuluá: "Para contrarrestar a este equipo hay que estar atentos todo el tiempo"

Esequiel Palomeque: "la victoria frente a Envigado fue importante para el ambiente que se estaba formando afuera" | Foto: VAVEL Colombia

El defensa central Esequiel Palomeque habló con los medios de comunición que asistieron a la rueda de prensa en la sede deportiva de Guarne. El futbolista habló un poco sobre la victoria ante el conjunto 'naranja' y las repercusiones que esto tuvo en el grupo. Además, aprovechó para dar sus impresiones acerca del 'equipo corazón del Valle'.

Luego de volver a la victoria en condición de visitante, el futbolista chocoano resaltó el valor motivacional tras vencer al conjunto envigadeño: "la victoria frente a Envigado fue importante para el ambiente que se estaba formando desde afuera. Acá adentro estamos tranquilos, sabemos que a medida que pasen los entrenamientos vamos a alcanzar un nivel de juego muy bueno" manifestó Palomeque.

De igual forma, el zaguero 'verde', comentó cuál es el ambiente que se maneja en la intimidad del equipo: "nos hemos reunidos dos o tres veces a hablar. Lo de afuera no nos afecta en el interior, lo hemos sabido manejar y adentro estamos tranquilos porque sabemos para qué trabajamos y lo que podemos mejorar para hacer las cosas bien los fines de semana en los juegos" aseveró.

Sobre la presentación realizada en el Polideportivo Sur de Envigado el jugador manifestó que se cumplió con las indicaciones hechas por el estratega español: "durante la semana el 'profe' recalcó las dificultades que podríamos tener por la amplitud del campo. Por suerte pudimos manejar ese aspecto y se ganó".

Sobre el próximo rival

Atlético Nacional adelantará el partido ante Cortuluá, correspondiente a la fecha 16 de la Liga Águila 2017-ll. Sobre el conjunto valluno, el profesional manifestó cuál debe ser el rol a cumplir con el fin de sacar nuevamente el arco invicto.

"El miércoles es un partido difícil y, mucho más, por lo que se está jugando Cortuluá, vendrán a hacer las cosas bien y a tratar de llevarse los tres puntos. Para contrarrestar a este equipo se debe estar atento todo el tiempo, tienen jugadores muy buenos y en cualquier momento te pueden marcar" señaló Esequiel Palomeque.

El goleador del cuadro tulueño, Feiver Mercado, quien marcha con 5 anotaciones en lo que va del campeonato es una de las cartas que tendrá la visita en ataca, sobre ello el defensor 'verdolaga' dio su impresión: "Es un jugador muy importante para Cortuluá, es muy rápido y cuento con una buena pegada. Lo mejor para controlarlo es tenerlo referenciado de cerca".

Sobre su andar deportivo

Por otra parte, el jugador que fue señalado porque en reiteradas ocasiones no medía su fuerza y cometía penaltis explicó que está trabajando para pulir dicha dificultad.

"He tomado esto como experiencia. El 'profe' (Lillo) me dijo: 'en el fútbol no todo es bueno, siempre nos tiene que ocurrir algo malo. Debemos aprender de lo malo y mejorarlo para que no vuelva a ocurrir'. Hemos estado trabajando con Lillo en ello y también la tranquilidad que se debe tener en el área para controlar a los rivales. Creo que se ha mejorado, cuando se dé la oportunidad de jugar hay que hacerlo bien y demostrar lo avanzado" dijo el joven defensor.

Sobre el equipo

Respecto al nivel entre la nómina titular y la de suplentes, el profesional dio su punto de vista: "en el partido contra Millonarios, ganamos y recibimos críticas; ante Pasto, perdimos y también recibimos críticas y ante Envigado ganamos y estamos bien. Nosotros debemos seguir haciendo nuestro trabajo, acatar lo más rápido posible la ideología del 'profe' para que así no suframos tanto". concluyó Palomeque.