Juan Manuel Lillo: "La pretensión que nosotros tenemos es aumentar la probabilidad de ganar"

Ya van nueve victorias por Liga conseguidas por Juan Manuel Lillo en Atlético Nacional, el entrenador español marcha provisionalmente en el segundo lugar luego de imponerse por 3-0 ante Cortuluá, en el encuentro adelantado de la fecha 16 en la Liga Águila 2017-II.

El equipo 'verdolaga' tuvo paciencia para penetrar la férrea defensa vallecaucana y con un doblete de Dayro Moreno mas uno de Andrés Rentería, los antioqueños consiguen su tercer alegría consecutiva y los pone a tiro de la clasificación a 'playoffs' con 28 puntos.

Al finalizar el encuentro, el técnico Lillo habló con los medios de comunicación sobre que le está dejando su equipo y como puede mejorar de cara al compromiso contra Atlético Huila, el próximo sábado en un Atanasio Girardot vestido de lujo por ser el 12° día del hincha Verdolaga.

Sobre el trámite del juego, el entrenador 'verdolaga' comentó que "más allá de los intereses que puedan tener los rivales, la pretensión que nosotros tenemos es aumentar la probabilidad de ganar. Hoy se ha dado algo que constata lo que reglamentariamente tiene el fútbol. Tuluá sin pasar la mitad del campo se pudo poner 1-0 con ese remate que hicieron comenzando el partido".

Además declaró que jugadas como estas "solo te lo permite el fútbol, si nosotros no acertábamos se acabó. Seguimos pensando en que tener la pelota lo más cerca de la portería contraria. Me preocupa más los equipos que vienen aquí a meterse en su espacio y que no tengamos el control".

Pese al resultado alcanzado, por momentos Nacional se mostró errático en su generación de fútbol. Para lo que Juan Manuel Lillo contestó que "la imprecisión a veces lleva a que se muestre una falta de atención, hay equipos con gran nivel que a un metro del compañero erran pases. Es que la imprecisión hace parte de este juego. Este deporte nos desplazamos con la misma parte del cuerpo en el que tenemos que ser precisos. El fútbol no es fácil, tenemos que convivir con eso, gracias a Dios no es el patrón de conducta de estos jugadores".

"Para la segunda mitad queríamos fijar a los extremos y poder explotar el juego interno. Cada vez que buscábamos dentro se dieron los dos penales", señaló Lillo sobre el cambio de esquema para el segundo tiempo.

Pensando en el goleador Dayro Moreno y su futuro en el 2018, Lillo dijo que "Dayro (Moreno) está muy contento aquí. Tenemos que ver los valores, él todavía depende del Tijuana. Son varias cosas sobre la mesa que debemos pensar. En cuanto al juego, Dayro se beneficia del equipo y el equipo de él. Esperemos que sucede".

Finalmente destacó la labor de Cristian Vargas quien cumplió su tercer partido en el semestre por competencia oficial y el regreso de Diego Arias tras su lesión.

"Cristian (Vargas) demuestra su trabajo todos los días. Lo tienes que ver, es un chico que se merece todo lo bueno que le pase, además tiene grandes capacidades como arquero. Diego (Arias) es una gran noticia para todos, esperemos que lo que tuvo no pueda recaer, es otra gran persona. Da gusto levantarse cada mañana y trabajar con ellos y el resto del grupo", concluyó.