Juan Manuel Lillo: " Vamos a resolver un partido con alto grado de dificultad"

Google Plus

El técnico español buscará su undécima victoria en la Liga Águila 2017-II | Foto: VAVEL Colombia

Previo al compromiso ante Atlético Huila, Juan Manuel Lillo analizó como encararlo y conseguir la undécima victoria para Atlético Nacional que le permita la clasificación a los 'playoffs' de la Liga Águila 2017-II.

Además del encuentro de la fecha 14, será el Día del hincha verdolaga en su duodécima edición donde Lillo tendrá una prueba de fuego contra la afición.

"Es una fecha para celebrar, un día grato para la hinchada. Ahora lo veo como un partido normal, nuestro equipo siempre toma con seriedad los partidos. Tendremos un rival que ya enfrentamos en Copa y que debemos hacer un mayor esfuerzo para superarlo", expresó.

Sobre el partido ante el conjunto 'opita' Lillo remarcó que "a veces se mezclan los propósitos, hay equipos que esperan y viven atrás los partidos, les quitamos la pelota rápido y hay otros que nos da la pelota. Huila es un equipo que intenta disponer el balón con bastante racionalidad y avanzar con ella. Vamos a resolver un partido con alto grado de dificultad".

El técnico ibérico confirmó la presencia de Franco Armani quien ya cumplió sus dos fechas de sanción, el argentino ocupará el lugar de Camilo Vargas. Sin embargo, Lillo exaltó la labor de Christian Vargas quien en sus dos partidos como titular mantuvo el arco en cero.

"Christian (Vargas) tuvo una altísima presentación en Nueva York y en los partidos anteriores. Franco Armani también es un gran arquero. Me da mucha confianza el trabajo que están haciendo con los arqueros tanto René (Higuita) como Fabio (Calle), son los que día a día me respaldan esa decisión de tomar quien custodia el arco".

"Ojalá juguemos como entonces y seamos más contundentes".

En cuanto al juego de posición cuando se encuentra como local, "a veces el rival se amuralla y otras veces nosotros lo amurallamos. La idea es someterlos a los rivales, generar situaciones de gol y poderlas concretar. Hacemos trabajos para que puedan resolver esas situaciones", resaltó.

Además, "valoro mucho la solidaridad del equipo, ojalá se siga manteniendo, es otra forma de expresar agresividad en el campo".

Uno de los jugadores que no ha tenido tantos minutos fue Ronaldo Lucena, el volante venezolano ha jugado solamente 22 minutos en la Liga. "Muchas veces es más difícil definir quien sale de quien entra, Ronaldo (Lucena) al comienzo tuvo un problema. En el momento que menos piensen él va a estar, con el se cuenta, es un chico excepcional", comentó.

Otro de los que arrancaron competencia este semestre fue Diego Arias, el volante pereirano llegó como alternativa ante las lesiones de Edwin Valencia y Gorka Elustondo.

"Diego (Arias) tiene una gran estabilidad emocional, eso nos ayuda mucho a la hora de encarar los partidos. Sobre Dayro (Moreno) no se en qué situación esté, me parece muy bueno saber que él no se quiera ir", declaró.

"Los goles alteran comportamientos, tanto propios como ajenos".

Volviendo al tema de los sometimientos tácticos, Lillo dijo que "en este semestre hemos tenido partidos contra equipos grandes que los sometimos en su puerta como Junior, Medellín, América, Millonarios. Nos faltó en algunos ser más efectivos".

Además de Dayro Moreno, Lillo valoró la presencia de Andrés Rentería en los últimos partidos. "Jugadores como Dayro y Andrés Jair (Rentería) creo que el grupo contagia al grupo su buen momento. Se convierten en jugadores que viven del gol", remarcó.

Finalmente, Lillo dejó un concepto sobre el nivel de Macnelly Torres, "lo veo en un gran nivel, lo que pasa es que es un jugador que siempre anda en un altísimo nivel. Ahora nos está ayudando más en la recuperación de la pelota. Para tenerla hay que sacrificarnos", concluyó.