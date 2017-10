Juan Manuel Lillo: "Hoy no pudimos pintar un cuadro, lo que pudimos hacer es ganar"

Google Plus

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Atlético Nacional sigue con su racha de victorias. Llegó a su tercera de manera consecutiva tras vencer al Huila como local por la fecha 14 con anotación de Macnelly Torres y de esa forma se sumó al liderato del torneo junto a Independiente Santa Fe con 31 puntos.

Una vez consumido el juego, el entrenador de los verdes, Juan Manuel Lillo realizó la conferencia de prensa y analizó lo que buscó con sus once inicialistas: "La forma de estar construidos ellos y su forma de jugar, a nosotros nos interesaba. Nos interesaba tener un partido con más desahogo, con tres jugadores próximos que fuera amenazantes como Gustavo (Torres), Andrés (Rentería) y Dayro (Moreno), pero que pudieran separase y a Ronaldo (Lucena) y Juan Pablo (Nieto) nos pudieran ayudar juntando y a Aldo (Leao Ramírez) y a Mac (Torres) por dentro para seguir generando, pero el campo se puso mal".

El partido contó con la presencia de la lluvia y eso afectó al juego de Nacional para el español. "No contábamos con el campo de juego. Es una pena que te toque el campo embarrado porque nos hizo jugar en situación más desventajosa. Curiosamente, el segundo tiempo estaba peor que el primero. Contra Alianza Petrolera, el campo mejoró en la segunda mitad".

"Hizo falta que la cancha estuviera normal. Yo prefiero que esté rápida, pero esto ha sido un limitante para los dos equipos".

Sobre la charla técnica del segundo tiempo, indicó: "Nostros modificamos la opción de tener a Jeison (Lucumí) como valor añadido por afuera que nos permitiera aprovechar el espacio dejado por Valdecilla (Marvin) y Palomino (Edison). Ronaldo fue el que mejor supo aprovechar eso. Además les dijimos: hoy no podemos pintar un cuadro con los pies, hoy lo que podemos hacer es ganar".

Al ser consultado por no tener laterales, Lillo se defendió: "Eso es algo más conceptual, lo de los laterales extremos. Hay gente que juega por fuera y hay gente que juega por dentro. Gracias a la secuencia de pases nos permite coger altura. También se da la casualidad que la gente por fuera está lesionada o sancionado, como Rodin (Quiñones), Daniel (Bocanegra) y Jhon Mosquera. De hecho no tenemos un pie izquierdo profundo por esta cuestión".

Nacional en el recinto local juega con línea de tres defensores y hay veces que se expone mucho atrás por la propuesta de Lillo. Sin embargo, no descarta que esto siga así para la Copa Libertadores del próximo año, sin importar el rival que esté en frente. "Eso hasta que no se den los hechos y ver como va creciendo el equipo, porque falta mucho no se podrá saber. Son los jugadores y sus interacciones lo que permite jugar de una manera o de otra. Si pudiéramos seguir teniendo en el campo de ellos encerrados, sin importar la nacionalidad, estaría encantado. Evaluáremos para entender que es lo mejor".

El próximo partido de Nacional será ante Once Caldas como visitante dentro de dos semanas porque el torneo colombiano se para por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.