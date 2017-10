Jhon Edison Mosquera: “Estamos trabajando con intensidad”

Google Plus

Atlético Nacional ha ganado los últimos tres partidos que ha jugado en la Liga Águila 2017-II. Foto: Vavel Colombia.

Aunque en la actualidad está pagando cuatro fechas de suspensión por agredir sin balón a Jair Palacios, jugador de Millonarios. Jhon Edison Mosquera sigue entrenando a diario y le hace una sana competencia a sus compañeros, con el fin de no perder continuidad en cuanto a lo físico y deportivo.

Jhon, quien hasta el momento ha pagado dos fechas de suspensión, habló con los medios de comunicación e indicó que el equipo está entrenando al máximo para no perder la forma futbolística por el receso que están teniendo en estos momentos de Eliminatorias Sudamericanas.

“Yo creo que no nos podemos relajar en estos momentos, estamos trabajando con intensidad, ustedes lo han visto ahora. Se trata de eso, aprovechando que estamos arriba en la tabla de posiciones, debemos seguir el ritmo que tenemos. El ‘profe’ dice que no nos podemos relajar, debemos seguir con la misma mentalidad y el mismo trabajo que estamos haciendo”, comentó el ex jugador del Bohemians 1905.

Mosquera, jugador que ha tenido continuidad este semestre, comentó que se está trabajando en muchos aspectos deportivos, con el fin de mejorarlos para las seis jornadas que quedan por disputar en la Liga Águila 2017-II

“Estamos haciendo trabajos de tres jugadores contra otros tres, también haciendo muchos ejercicios por las bandas para llegar a la línea del fondo y así poder finalizar la jugada. Yo creo que sí nos está costando mucho de visitante pero seguimos trabajando. El objetivo era estar arriba y permanecer ahí arriba, y ganar los próximos partidos”, expresó.

El extremo izquierdo, que también ha jugado como lateral izquierdo, indicó que se está trabajando para mantener al rival bajo presión en la zona del terreno de juego de ellos, porque la principal idea es recuperar el balón lo más pronto posible.

“Se trata de asfixiar al equipo rival. Somos un equipo que tiene la posesión de balón y no podemos permitir que el rival tenga más tiempo que nosotros. Tenemos buenos jugadores y debemos mantener la posesión del balón cuando juguemos en casa o de visitante. El profesor Juan Manuel Lillo insistiendo en que cuando perdamos el balón, lo debemos recuperar rápidamente y cuando lo tengamos en nuestro poder, siempre busquemos al tercer hombre libre”, manifestó Mosquera.

Para cerrar, Jhon Edison Mosquera aseguró que el director técnico ‘verdolaga’ les está pidiendo más tranquilidad en el momento de definir las jugadas que se están creando en los partidos.