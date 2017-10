Juan Manuel Lillo: "Lo que para Nacional es un partido, para el rival es el partido"

Lillo quiere un Nacional que someta al rival. | Foto: VAVEL Colombia

Tras dos semanas de trabajo intenso con un partido amistoso ante Deportivo Pereira en el medio, Atlético Nacional buscará ante Once Caldas una nueva victoria fuera de casa para mantener el liderato en la Liga Águila.

Previo al encuentro ante el 'blanco blanco', Juan Manuel Lillo habló ante los medios de comunicación analizando lo que el equipo 'verdolaga' deberá desplegar para vencer a los dirigidos por su colega y amigo Francisco Maturana.

Pese a no tener una gran campaña, Lillo enaltece al Once Caldas y no lo descarta de ser un candidato al título todavía. "Me parece que es un buen equipo, está en proceso y de a poco va incorporando un estilo de juego, además lo lidera una persona que quiero mucho y admiro, cuando tenía 25 años me ayudó mucho. Francisco (Maturana) es una persona con muchas capacidades profesionales", comentó el técnico español".

Además remarcó sobre el plantel que tiene, las individualidades y como van enriqueciendo el estilo del equipo caldense. "Las incorporaciones que han traído facilitan muchas cosas, Michael Ortega es un gran jugador, sumado a (Johan) Arango, Edder Farías, entre otros. La estructura que tienen es muy buena".

Sobre su equipo, Lillo expresó que "estimamos que vamos a provocar superioridad, la pretensión que tenemos la vamos a buscar que es dejarlos lo más cerca de su portería. Once Caldas es un equipo con mucho oficio, es una de las cosas que se pueden dar para cuando no está teniendo un buen año. Son ocasiones que los puede salvar si nos vencen".

Una de las razones por las cuales al equipo 'verdolaga' le ha costado es que sus rivales se juegan "el partido de sus vidas". Para Lillo "lo que para Nacional es un partido, para el rival es el partido. Siempre hay que estar al 2000%", indicó.

Pensando en su amigo Maturana, Lillo le restó importancia al enfrentamiento entre técnicos, así como lo ha hecho desde que llegó a Colombia. "Nunca sentí que me enfrentaba a los entrenadores, va a ser un buen momento para vernos", remarcó.

En cuanto al panorama de lesionados, había preocupación sobre Macnelly Torres, el '10' no se entrenó el pasado miércoles al igual que Esequiel Palomeque, sobre estos jugadores Lillo explicó que;

"Macnelly (Torres) tiene una pequeña molestia en el talón que no va impedir que pueda estar el lunes si lo necesitamos. Con Esequiel (Palomeque) viene con una molestia desde el partido contra Pasto, pese a que es un chico muy amnegado, recayó y sería baja".

Además con "Gorka (Elustondo) no va a estar. Arley (Rodríguez) ya jugó varios minutos contra Pereira, ya está para tenerlo en cuenta".

Indudablemente se le preguntó a Lillo sobre su estilo de juego que de a poco le ha dado resultados como el liderato en la Liga. "Hay determinados aconteceres del juego que por nuestra manera de jugar se van a dar. Estamos tratando de que no sean nocivos para nosotros, vamos ir bajando la intensidad a medida que llegue la competencia", indicó.

"Los hinchas que me encuentro piden que ganemos y nada más".

Además resaltó que "no se donde estamos, lo que si puedo decir es que mantiene el mismo tono del que ha mostrado desde aquellos amistosos contra Leones hasta el último partido contra Pereira, ojalá sigamos en la misma dirección".

Uno de los atacantes que andan en 'vena goleadora' es Andrés Rentería, el 'topo' ha sido un buen socio de Dayro Moreno y además con su juego le ha otorgado puntos y goles para Nacional.

En cuanto al ariete indicó que "Andrés (Rentería) es un jugador autoexigente, todavía le queda mucho crecimiento. No solo pasa por el sino por el contexto, de cara de ser un jugador vivo dentro del área ya lo tiene. Lo importante es que siga teniendo ocasiones".

Finalmente, se refirió a los juveniles 'verdolagas' que acercó en el partido amistoso ante Pereira como Juan Manuel Arteaga, de gran suceso. "Juan Manuel Arteaga es una 'joya', otros juveniles que convocamos aplicamos para satisfacer la necesidad de lo que pudimos aplicar en el campo", concluyó.

Atlético Nacional jugará este lunes festivo desde las 7:45 p.m. ante Once Caldas por la fecha 15 de la Liga Águila 2017-II, los 'verdolagas' llegan líderes con 31 puntos, los mismos que Santa Fe pero con un juego más disputado.