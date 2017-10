Andrés Rentería: “Vamos a ir a Manizales a sacar los tres puntos”

Google Plus

Andres Rentería quiere quedarse por muchos años en la institución 'verdolaga'. Foto: Atlético Nacional

Después de casi dos semanas sin actividad por la Liga Águila 2017-II, el líder del certamen, Atlético Nacional, jugará contra Once Caldas, en partido válido por la decimoquinta fecha. El onceno ‘verdolaga’ viene de derrotar de local 3-0 a Cortuluá, mientras que su rival le ganó de visitante 0-1 a Alianza Petrolera.

Andrés Rentería, jugador que anotó en el último compromiso que disputó su equipo contra Cortuluá, habló con los medios de comunicación y manifestó que el equipo trabajó bien durante las dos semanas, sin confiarse, según su concepto, pueden ir a ganar los tres puntos.

“En la semana hemos preparado bien el partido que jugaremos el lunes. Yo creo que todos estamos mentalizados para ese partido; vamos a ir a Manizales a sacar los tres puntos. Uno no se puede confiar que Once Caldas viene mal porque en cualquier momento puede arrancar”, comentó el ex jugador del Querétaro.

Rentería, jugador que lleva 13 partidos con la camiseta de Atlético Nacional, habló del entrenamiento que hicieron con el cuerpo técnico y de su nivel deportivo, pues según él, todavía le falta para llegar al nivel que desea, pero lo conseguirá con el paso de los entrenamientos y partidos.

“El trabajo que hicimos hoy fue regenerativo, creo que fue un poquito duro, pero igual nosotros los jugadores estamos para eso, que es entrenar las indicaciones del ‘profe’, eso va a ser lo importante para el partido que viene. Yo creo que todavía me falta un poquito más para llegar a ese nivel, todavía no estoy a mi ritmo, pero cada día de entrenamiento voy a ir mejorando”, expresó.

Andrés, quien hasta el momento lleva 4 goles con la camiseta ‘verdolaga’, sostuvo que está feliz de regresar al equipo que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol y que espera estar por mucho tiempo el club dirigido Juan Manuel Lillo.

“Estoy contento por el regreso al equipo, más teniendo en cuenta que es a casa, eso es lo que me tiene feliz y haciendo bien las cosas en los partidos. Yo acá vine a quedarme y estar muchos años”, expresó el jugador paisa.

Para concluir, Andrés Rentería expuso que lo que se ve en la cancha es decisión del director técnico y de los jugadores, pues lo que dice el estratega lo debe resolver en la cancha el equipo.