Juan Manuel Lillo: “A nosotros nos faltó el gol y también respirar”

JuanManuel Lillo: “A nosotros nos faltó el gol y también respirar”

Ayer, en partido válido por la fecha 16 de la Liga Águila 2017-II, Atlético Nacional, con gol de Jeison Lucumí, derrotó de visitante 0-1 a Once Caldas. Con este resultado, el equipo ‘verdolaga’ es primero con 34 puntos y +12 en la diferencia de gol

Luego del partido, el director técnico del actual campeón de la Liga Águila, Juan Manuel Lillo, indicó que el resultado final del partido no tiene ninguna relación con lo que pasó en el desarrollo.

“Si tenemos que hablar de la relación del resultado con el desarrollo del partido, pues es muy corta con lo que ha acontecido, pero bueno, creo que han habido aspectos para rescatar positivamente”, indicó el director técnico español.

Lillo, quien ya lleva 20 partidos dirigidos desde el banco técnico ‘verdolaga’, manifestó que a su equipo le faltó mayor tranquilidad para saber definir las opciones que creó de gol, porque los jugadores llegaban al área y se precipitaban para tomar las decisiones.

“A nosotros nos faltó el gol y también respirar, respirar un poquito, porque hemos llegado muy acelerados y nos hemos quitado la pelota entre nosotros dos, en una jugada para pegarle un zapatazo y lanzarla afuera. Son de esas situaciones en las que ya estás adentro del área, tiene que bajar la pulsión de la sangre, para tomar buenas daciones”, comentó.

Juan Manuel aprovechó su intervención en la rueda de prensa y aseguró que en el análisis de los análisis de los partidos, él mira primero lo que sucede en el desarrollo y luego el marcador final.

“Yo rescato más la parte futbolística que los resultados, curiosamente. Porque hemos tenido partidos que hemos sido mejores que el rival, peores que el rival no sé si haya uno. Pero hay días en los que no nos hemos encontrado bien, como el partido ante Millonarios, el segundo tiempo del partido de Copa Águila contra Patriotas y el del partido de ida en Boyacá. Lo que rescato es el desarrollo del juego, porque de acierto no andamos muy bien”, expresó Lillo.

Para cerrar, Juan Manuel Lillo sostuvo que sintió al equipo con muchos deseos de jugar y lo vio mejor ante un rival que sabe a lo que juega, entiende lo que hace, tiene personalidad y estilo de juego definido.