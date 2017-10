Edwin Velasco: "Nacional es un rival que llama la atención, al que todos le quieren ganar"

Google Plus

El vallecaucano espera conseguirse un lugar en el remate del campeonato. | Foto: VAVEL Colombia

El triunfo ante Once Caldas quedó atrás para Atlético Nacional. El adelantamiento del partido ante Cortuluá propició que el equipo 'verdolaga' tenga un fin de semana sin competencia y pueda seguir aprendiendo la idea y los trabajos fuertes del cuerpo técnico encabezado por Juan Manuel Lillo.

Previo al partido ante Tigres por la fecha 17 que se jugará en 10 días, el zaguero Edwin Velasco atendió a los medios de comunicación presentes en la sede deportiva de Guarne donde enfatizó la importancia de rematar bien el campeonato en su fase todos contra todos.

"Tenemos una semana larga donde podremos meter más trabajos específicos, apropiarnos más de la idea de juego y pretender lo que el profesor (Lillo) quiere", remarcó.

Sobre la línea de tres que Lillo ha implementado este semestre, deja a Velasco sin opción de jugar como lateral izquierdo, por lo que se está adaptando a ser un central por izquierda que acompañe a la ofensiva y tenga muy buena marca. Así lo comentó el vallecaucano "el profesor sabe que puedo desempeñarme como zaguero por izquierda. Por algo me ha probado ahí y me he sentido cómodo".

"Esta semana sirven para meter cosas nuevas que el profesor quiere. Todo será importante para el remate del campeonato".

Concentrados en las fuertes labores que han propiciados esta semana sin competencias cercanas, Velasco expresó que "el trabajo ha sido muy intenso en estas semanas de poca competencia, la idea es dominar el tema del espacio reducido. Al profesor le gusta tener el balón y a nosotros también".

Proyectando al rival de la próxima fecha, Edwin remarcó que "Tigres es un rival de cuidado, utilizan muy bien las bandas, son desequilibrantes y dinámicos. Nacional es un rival que llama la atención, al que todos le quieren ganar y por eso será un partido muy complicado".

Finalmente, Velasco comparó a Nacional con Junior y como le ve las chances para que los 'verdolagas' puedan brindar con una nueva estrella en su escudo al final del año.

"Yo veo a un Nacional fuerte que peleará el campeonato. Junior es el equipo del momento, tienen jugadores importantes pero que no nos afectan a nosotros que también contamos con jugadores importantes y que venimos haciendo las cosas muy bien", concluyó.