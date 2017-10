Arley Rodríguez: "Fueron momentos difíciles porque se tiene que volver a aprender a caminar"

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Arley Rodríguez superó una fractura en el quinto metatarsiano de uno de sus pies (fue operado el primer de julio de este año) y volvió a ser parte del grupo. El lunes fue al banco en el triunfo ante Once Caldas y previo a eso había sido titular en los amistosos que disputó Atlético Nacional ante Pereira en la semana que se paró la liga por las Eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018.

En rueda de prensa, Arley comentó lo difícil que fue esta lesión: "Fueron momentos difíciles porque se tiene que volver a aprender a caminar y toda esas esas cosas". Agregó que ante de lesionarse estaba con otro entrenador y ahora con Juan Manuel Lillo, pero que ya se acostumbró a la metodología del español. "Después volver con un cuerpo técnico nuevo que tiene un estilo distinto al anterior. Me adapté rápidamente, contento de estar con mis compañeros y ahora me toca esperar para aportar al equipo"

El mismo Lillo destacó la importancia de tener un jugador como Arley y fue el sanandresano que agradeció estas palabras. "Darle gracias al profe por tener un buen concepto sobre mí porque día a día me entreno para mejorar".

"Llego en un buen momento. Ya con el equipo clasificado y siempre apoyando a los compañeros que están en el once inicial porque lo han hecho bien. Yo estoy esperando que el profe me ponga para actuar de la mejor manera", dijo Arley que llega al plantel como un refuerzo para el sprint final del torneo.

"Lillo me ha puesto por izquierda, derecha y en el centro del ataque, si es necesario".

Para Rodríguez, lo más complicado de asimilar fue la de no perder el balón tan fácil. "Le gusta tener mucho la pelota. Mientras tengamos la pelotas, vamos a desgastar al rival y eso nos ha funcionado de la mejor manera".

Como la mayoría de todo el plantel, Arley recibió ofertas para emigrar a otro fútbol, pero la lesión retrasó todo los planes. Sin embargo, aclaró que de no darse una transferencia al exterior no tendría ningún problema en quedarse en el cuadro verde. "Las posibilidades de irme siempre van a estar y más si se sabe que se me acaba el contrato en diciembre. Yo sigo tranquilo, si es de terminar, hacerlo de la mejor manera y si es de continuar, no tengo ningún problema porque esta en mi casa, donde quiero estar y Dios mediante se de esa posibilidad".

Al saberse que su contrato vence al final de este año, Arley indicó que ya su representante habló con las directivas para lograr un acuerdo. "Mi empresario se ha sentado con las directivas y Dios mediante, lleguen a un acuerdo los más rápido posible ya que diciembre está cerca".

Cabe recordar que Atlético Nacional no tendrá competencia oficial este fin de semana ya que su partido de la fecha 16 ante Cortuluá fue adelantado (ganó 3-0) porque se iba a realizar un evento en el Atanasio Girardot.