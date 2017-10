Aldo Leao Ramírez: "Es importante tener la pelota pero también saber cuando arriesgar"

Foto: Juan C. Álvarez - VAVEL Colombia

Aldo Leao Ramírez compareció en rueda de prensa en la sede deportiva de Guarne antes del próximo partido que Atlético Nacional jugará frente a Tigres, que aun sigue en incógnita el escenario a jugarse ya sea entre el estadio el Campín o el de Techo de Bogotá.

"Tigres será un rival complicado y difícil, sabiendo por la situación que se encuentran ellos será un partido complejo y nosotros con la intención de seguir líderes en la tabla, por lo cual hay que sumar de a tres como hemos tratado de hacer en todas las plazas", analizó Aldo a sus rivales.

Personalmente para el jugador samario no se ha sentido bien que Nacional haya tenido tantas pausas competitivas en las últimas semanas, pero al mismo tiempo argumenta que le han sacado el mejor provecho a los entrenamientos para mejorar las falencias que pueden presentarse en los partidos.

"Así se esté ganando y primero en la tabla, siempre hay que mejorar, ya que el fútbol te exige cada vez más y nosotros tenemos mucho por seguir mejorando en muchos aspectos y seguir logrando lo que el profe hace mucho énfasis", comentó Ramírez sobre el trabajo grupal.

El partido contra Once Caldas fue parejo y según el futbolista, Nacional mostró por momentos lo mejor de su ADN y que es muy relativo los altibajos que se señalan en el rendimiento general del equipo, ponderando de que el rival también juega y propone.

Preguntando si se le cohíben a los jugadores en no salirse de su libreto con el objetivo de perder el balón en lo menor posible, Aldo Leao respondió que, "Son circunstancias de juego aunque si es muy importante no perder la pelota porque si el rival no la tiene no nos pueden hacer daño. También somos conscientes que se necesita arriesgar y lo importante es saber cuando puedes hacerlo y cuando no, entonces hay que saber diferenciar esos aspectos".

"La misma tenencia de la pelota te lleva a que los centrales rompan unas líneas porque lógicamente el equipo rival va a tratar de interceptar los pases que puedan hacer y en ese atrevimiento le pueden causar daños a los oponentes, lo que beneficia a nosotros", finalizó el mediocampista ex Selección Colombia.

No solamente se espera que Ramírez sea convocado en la lista de viajeros a Bogotá sino también que sea titular para el partido, ya que no se esperan grandes novedades en la formación titular que derrotó al Once Caldas en Manizales.