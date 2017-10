Macnelly Torres: "Debemos tratar de ser más eficaces y concretar las opciones que tengamos"

Foto: VAVEL Colombia

Luego del receso en el campeonato, Atlético Nacional regresa mañana martes con la convicción de obtener una victoria que le permita seguir a la vanguardia en la tabla de posiciones. Uno de los jugadores importantes en ese circuito de juego ofensivo es Macnelly Torres, el barranquillero analizó a Patriotas, rival por la fecha 18 en la Liga Águila 2017-II y que le ha costado a los 'verdolagas' este semestre.

"Esperamos el partido con tranquilidad, queremos retomar el ritmo de competencia, hacer un buen juego y conseguir tres puntos que nos ratifique en el liderato", comentó el '10' quien vive su tercera etapa en el equipo 'verdolaga'.

A pesar de conocer al rival, los boyacenses dieron cuenta de Nacional y lo logró eliminó en la Copa Águila. Para ello, Macnelly espera que "ojalá no nos cueste tanto, no es lo mismo el entrenamiento que el campeonato. Tratamos de futbolizar la prácticas que hemos tenido. Vamos a recibir a un Patriotas que si bien no nos ha ido bien en los últimos partidos, debemos tratar de ser más eficaces y concretar las opciones que tengamos, someter al rival y tener mucha llegada a gol".

Debido a los encuentros previos, para Torres no es claro de como se pueda plantear este partido. "Percibimos que se metan atrás, dejen pocos espacios y generen la 'contra'. Miraremos en el partido si me marcan o no, lo importante es sumar tres puntos", expresó.

Sobre el último tramo antes de ingresar a los 'playoffs', "nosotros nos fijamos en poder clasificar, sumar la mayor cantidad de puntos en los partidos que quedan. Las últimas fechas es usual que se parta la tabla. Hay equipos que pueden sorprender y terminan entrando, es normal en el torneo como se da", remarcó 'Mac'.

El partido de mañana será más que especial, puesto que se celebra el tradicional Halloween. "Es un día muy especial para los niños. Hace mucho que no nos ven jugar, esperemos que la gente nos acompañen y luego que podamos regalarles un triunfo", concluyó el habilidoso mediocampista.

Su futuro y ofertas de otros clubes para 2018

Macnelly desmintió que hayan contactos con otros equipos para contar con él en el 2018. "No me ha llamado nadie, con Nacional tengo dos años más de contrato y no he pensado en cambiar de equipo".

Además opinó sobre el tema de Franco Armani y su posible nacionalización. "Ha trabajado mucho en nuestro país y si Pékerman lo convoca yo lo apoyo".

El descenso, otro tema en el que opinó el '10'

"El descenso está muy peleado, hay equipos muy parejos en lo difícil. Todos queremos que América se mantenga por ser un equipo grande, le da un plus al fútbol colombiano, pero tiene que ganárselo en la cancha". señaló Macnelly quien también advierte que la pelea será muy dura con equipos como Jaguares, Bucaramanga y Cortuluá. Y aunque le da opciones a Tigres, prácticamente lo ve como descendido.

Ante un posible cambio en el sistema de descenso sin promedio, el barranquillero declaró que "es un tema debatible, porque hay injusticias. En un torneo en el año donde los últimos dos desciendan sería lo más justo, pero desde hace muchos años se maneja el promedio y los directivos tienen que pensarlo si lo cambian o no", concluyó.