Alexis Henríquez: "Queremos que se cumpla la palabra y no se alargue más el torneo"

Esta mañana al finalizar el entrenamiento de Atlético Nacional, el defensa Alexis Henríquez en condición de capitán y representante de los jugadores 'verdolagas', realizó una rueda de prensa donde manifestó el desacuerdo general de sus compañeros con que la Liga Águila 2017-II cambie sus fechas programadas y se estire hasta después del 10 de diciembre.

Para el samario, el descanso mínimo de tres semanas es fundamental, además de que muchos futbolistas ya tienen sus planes vacacionales y aplazarlos les recae cuestiones logísticas y económicas en las que ellos y sus familias les afecta.

"Nosotros como jugadores llegamos a principio del año pasado, donde tuvimos una reunión con nuestra agremiación de futbolistas (ACOLFUTPRO), donde manifestamos nuestro interés que el calendario profesional arrancara en la fecha que la DIMAYOR quisiera, pero que debería terminar como máximo el 10 de diciembre, por el tema del descanso mínimo de tres semanas que debemos tener como futbolistas luego de una temporada tan larga", declaró el zaguero.

Una de las razones para que tomaran esta medida es el poco descanso entre torneos. "En junio se acaba un torneo y a la semana comienza el siguiente, el acuerdo se dio entre nosotros (900 futbolistas afiliados) con los directivos de la DIMAYOR. Ellos nos aseguraron que el torneo (Liga Águila) acabaría como máximo el 10 de diciembre. Ellos tenían que planificar su calendario para que se adaptara que su finalización fuera en esa fecha. No lo hicieron bien y ahora nos comunican que el torneo va hasta el 17 de diciembre", expresó.

Sobre estas declaraciones, Henríquez dijo que "Yo estoy en representación de los jugadores de Atlético Nacional y no estamos de acuerdo con la medida que dispuso la DIMAYOR. Porque se nos daña el descanso, el torneo del 2018 va a ser muy corto por el Mundial y lo van a tener que comenzar rápido".

Además, para el defensor samario hay temas logísticos que también dificultan ese cambio repentino de fechas. "Nosotros planificamos unas vacaciones para que se acabe el 10. Queremos que se cumplan la palabra que nos prometieron cuando llegamos al acuerdo. Nadie va a acarrear con los gastos que muchos ya tenemos en nuestras vacaciones para correr viajes y demás que muchos futbolístas ya hicieron. Ahora nos lo están cambiando por no planificar bien un torneo", remarcó.

"Ahora, si Junior llega a la final de la Copa Sudamericana (y de la Liga a la vez) el torneo se alarga hasta el 23 o 24 de diciembre y en nuestro caso llevamos cinco años sufriendo por esta mala planificación en los calendarios. En años pasados, nos ha tocado jugar torneo local y torneo internacional con un día o día y medio de descanso. Ahora creemos que nos están faltando al respeto", subrayó.

Alexis aclaró que "no significa que sea Junior o cualquier otro equipo, todos tenemos que estar por la misma línea. Si en el pasado con nosotros no tuvieron juego limpio, porque ahora si. No podemos permitir que se incumplan los acuerdos, además los directivos conocen cuando son las fechas FIFA y las fechas CONMEBOL y a partir de ahí deben diseñar sus calendarios".

"Nosotros como jugadores de Nacional, le pedimos a los directivos que el torneo no se alargue más".

El 'capitán libertador' fue crítico con la DIMAYOR en planificar fechas del campeonato con partidos de equipos colombianos en torneos internacionales. "No estamos de acuerdo que ayer un equipo como Junior esté jugando torneo internacional mientras que se está jugando la Liga local. Nosotros como jugadores nos gusta ver a los compañeros y apoyar a un equipo que nos está representando. También le pedimos que no programen en fecha FIFA porque hay muchos jugadores que se los llevan a sus selecciones, nosotros como Nacional lo sufrimos en años anteriores, ahora son otros equipos", apuntó.

En cuanto a la mala planificación de los torneos, Henríquez remarcó que "hay casos como en el 2014 que nos tocó jugar dos partidos y nos perjudicó en la Copa Libertadores, el año pasado fuimos al Mundial de Clubes y la DIMAYOR no nos ayudó y nos tocó poner un equipo sub 20. Queremos que se respete lo acordado".

Finalmente, Henríquez expresó que "la agremiación envió una carta a la DIMAYOR sobre el tema, de igual manera nosotros nos vamos a reunir y vamos a tomar alguna decisión para resolverlo".