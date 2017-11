Felipe Aguilar “Jugar contra equipos grandes como el Deportivo Cali siempre es una motivación”

Google Plus

Felipe Aguilar tiene registro de 55 partidos oficiales en Atlético Nacional. Foto: Vavel Colombia

Hoy, como ya es habitual en la sede deportiva de Guarne, después del entrenamiento matutino, los jugadores atendieron a los medios de comunicación. Felipe Aguilar en el momento de su intervención manifestó que la defensa ha hecho un trabajo importante en los partidos del semestre, prueba de lo anterior son los pocos goles que le han convertido al equipo.

“Hemos venido realizando un trabajo importante, lo ha demostrado las pocas situaciones de peligro que le generan al equipo y los pocos goles que nos han hecho, en este campeonato llevamos 12 goles encajados. En las primeras fechas se criticaba mucho, porque nosotros no manteníamos el arco en cero, pero afortunadamente nos hemos acoplado mejor al sistema de juego”, comentó el jugador de 24 años de edad.

Felipe, quien fue campeón nacional con la Selección de Antioquia en el año 2010 y 2011, aseguró que desde la llegada del cuerpo técnico español, él ha mejorado en mostrarse más y tener más presencia con el balón en los partidos, también en los enfrentamientos individuales ante los jugadores rivales.

“Pienso que en este sistema de juego tengo un poco más de protagonismo con el balón que antes con la línea de cuatro que usábamos. Además, he mejorado el tema del hombre a hombre, porque el sistema de juego obliga a que en el momento de posicionar muchos jugadores en el terreno de juego contrario, los jugadores en la parte de atrás quedemos muy expuestos y siempre en situación de mano a mano. Han sido dos aspectos en los que he mejorado y he tenido mayor protagonismo en estos meses trabajados con el profesor Lillo”, expresó

Aguilar, jugador que fue titular en la victoria 3-0 contra Patriotas de Boyacá, dijo que para los jugadores siempre será una motivación jugar partidos contra equipos grandes, este caso el Deportivo Cali, equipo que según su concepto, ha tenido errores defensivos durante este semestre.

“Jugar contra equipos grandes como el Deportivo Cali siempre es una motivación. Pienso que los errores de ellos han sido defensivos, porque en la parte ofensiva son muy contundentes, tienen jugadores bien habilidosos, de buen pie y gran trayectoria”, indicó Aguilar.

Para concluir, Felipe Aguilar agradeció a Dios y al equipo por la renovación de su contrato por tres años más con la institución ‘verdolaga’.