Macnelly Torres: "Debemos consolidarnos más como equipo"

Foto: VAVEL Colombia

Uno de los grandes pilares en este Atlético Nacional, sin dudas es Macnelly Torres. El volante barranquillero suma con títulos y buen fútbol esa creatividad que el 'verde paisa' necesita para soñar con revalidar el título de Liga conseguido en junio.

'Mac' habló ayer en el programa El Camerino de BLU Radio, donde tocó temas interesantes sobre la actualidad del equipo 'verdolaga', el presente de la Selección y su futuro.

"Me siento muy feliz, tranquilo. Dentro de todos los cambios que hemos tenido en Atlético Nacional, los hemos podido asimilar bien. El equipo va tomando mejor forma, vamos entendiendo lo que quiere el cuerpo técnico", expresó el '10'.

Comparando el método del profesor Juan Manuel Lillo con respecto a los otros que ha tenido a lo largo de su carrera, 'Mac' comentó que "a veces un método tradicional, es más fácil para los jugadores. En lo personal me gusta mucho esta metodología que nos está poniendo Lillo. El 'profe' nos pone a pensar, hace que tengamos situaciones donde debemos ser más creativos, es importante y al final termina siendo diferente ante los demás equipos. Esa es notable para sacar resultados".

Entrando en el trabajo que el ibérico implementó en el grupo, Torres destacó que "de entrada fue una constante enseñanza en temas básicos que pudimos haber aprendido en inferiores. Luego en el engranaje como equipo se ha sabido potenciar el talento de los jugadores".

Ante la reducción en la asistencia por parte de la hinchada, el volante explicó que "los que vengan después de (Reinaldo) Rueda van a tener la 'vara muy alta'. Mientras la gente se acople a un nuevo estilo de juego, debemos aceptar que no juguemos con mucha gente".

Sobre que tan completo llevan asimilada la idea de Lillo, Torres señaló que llevan un 50 a un 60%. También explicó que "deben ser más punzantes, para la tenencia y el control que tenemos. Con lo que generamos, era para agredir mucho más al contrario".

En ese frente de ataque, uno de sus mayores socios es Dayro Moreno, el goleador tolimense estaría cerca de renovar con Nacional, algo que destacó Macnelly de cara al próximo año. "Ojalá se pueda quedar para que nos sigan aportando en estos torneos internacionales que necesitamos mucha madurez", además sostuvo que "no es muy rápido, pero se ubica bien, tiene algo extra de estar en el momento justo para marcar".

Proyectando la próxima temporada donde Nacional además de las Ligas y la Copa Águila, tendrá la Superliga y la Copa Libertadores, el enganche 'verde' advirtió que "debemos consolidarnos más como equipo. Estamos en un proceso de aprendizaje y como tal, cuando los equipos están así es muy difícil decir que estamos listos para conseguir un torneo internacional".

Sobre su futuro, el '10' aclaró que continuaría en Nacional. "Todavía tengo contrato, estoy muy contento acá. He conseguido la mayoría de mis títulos aquí". Aunque no descartó que en fin de año le lleguen más ofertas. "Llegan y uno las analiza, en el momento no tengo ninguna ni he hablado con nadie", remarcó.

Ante una posible llegada de refuerzos para el otro año como Giovanni Moreno, 'Mac' expresó que "acá todo el que llega a aportar con fútbol, a construir una base a los jugadores que vienen de abajo, bienvenido sea. Hemos sabido mantener un camerino sano, ganador y que ha venido acogiendo a los que van llegando o regresan".

Hablando un poco sobre la Selección Colombia, el barranquillero sostuvo que "me siento con capacidades para pelear por un cupo en la Selección, todavía estoy vigente en el fútbol. Así como lo digo yo, hay muchos jugadores que también tienen oportunidad de ir al Mundial".

"Estar en el Mundial sería ponerle el 'moño' a mi carrera".

A pesar que el presente en la 'tricolor' no ha sido el mejor, para Torres, "la Selección no ha encontrado una estabilidad en su juego. Sabemos que se ha mantenido una base. En el fútbol es muy difícil tener una razón y menos saber que pasa desde adentro", explicó.

Finalmente, Macnelly habló sobre los arqueros que deben acompañar a David Ospina para el Mundial de Rusia 2018, donde exaltó a su compañero de equipo, el argentino Franco Armani quien sigue en sus trámites de nacionalización.

"Franco Armani es un arquerazo, es de los mejores arqueros que hay en Colombia. Hay un tema que debemos analizarlo, todavía él no ha tenido una oportunidad en la Selección y no sabemos si está listo o no. Hay otros arqueros muy maduros como Leandro (Castellanos) o José (Cuadrado), que tampoco no han tenido muchos partidos. En estos momentos uno se inclinan por jugadores que estuvieron en el proceso de divisiones menores", concluyó.