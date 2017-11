Juan Manuel Lillo: "Tuvimos minutos con muchas inseguridades"

Google Plus

Atlético Nacional se puso al día en el calendario de la Liga Águila 2017-II con derrota esta noche en Bogotá ante Tigres FC. Al equipo 'felino' le bastó un penal que transformó en gol Jorge Lozano.

Tras la séptima caída como visitante en este semestre, el técnico Juan Manuel Lillo acusó a factores como el estado del campo o algunas decisiones arbitrales que su equipo regrese a Medellín con las manos vacías.

Al final del partido, el ibérico analizó el resultado y lo que viene en este campeonato donde ya están clasificados a la fase de cuartos de final.

"Hablar de aconteceres de fútbol sobre el arbitraje y el estado del terreno del Campín, ha hecho que nuestro equipo haya estado muy inestable. Es mejor no hablar de más", remarcó Lillo.

"Tuvimos los primeros 20 minutos con muchas inseguridades. Generamos opciones de gol luego que nos marcaron, una lástima que no la hayamos metido".

"A veces generamos opciones más con el corazón que con la razón".

Sobre el presente que vive en el equipo antioqueño, el técnico español aseguró que "yo no tengo ningún proceso, esto es de Nacional. Si cinco victorias consecutivas no despierta algo en otra dirección, han pasado aconteceres en estos últimos momentos que no hemos podido ganar".

Volviendo al tema arbitral, completó diciendo que "no voy a hablar del tema. Prefiero que lo digan ustedes, no quiero comprometer ni a mí ni al equipo que represento".

Sobre Tigres, "el arquero rival estuvo muy bien. Todavía no se como sacaron ese remate de Dayro (Moreno), la insistencia tras el gol me deja buenas sensaciones. Hay aconteceres que debo silenciar", expresó.

Lillo habló sobre el tema de los jugadores y su decisión de salir a vacaciones a partir del 10 de diciembre.

"Me parece que sea una reivindicación de derechos, no de privilegios".

"En España nos quejamos porque solo sabemos con un mes de antelación los horarios de los partidos. Por eso preferimos la Premier League. Nosotros acá teníamos la maletas listas para jugar este partido, hasta que nos dijeron que no. Tenemos que ser serios", puntualizó.

Además, "no creo que sea con las vacaciones, sino el derecho de los jugadores en saber como empieza y como terminan los campeonatos", añadió.

En cuanto a un posible enfrentamiento en la próxima fase contra equipos bogotanos, "me preocupa mucho el estado del campo del Campín, ha estado fatal, antes era un tapiz. Unos jugadores volvían a ser titulares y arrancaron con inseguridad. También nos pasó en Cali", concluyó.