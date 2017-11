Alexis Henríquez: "Queremos darle una alegría a nuestra gente"

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

Tras pagar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, Alexis Henríquez regresa a liderar la zaga de Atlético Nacional. El samario espera que su vuelta sea con victoria en el clásico antioqueño y así cerrar con 'broche de oro' la fase todos contra todos en la Liga Águila 2017-II.

"Es un partido importante para nosotros, queremos ganar, conocemos las necesidades de ellos. Queremos darle una alegría a nuestra gente", expresó y agregó que "ganar un clásico es importante para nuestra hinchada, para nosotros y sabiendo que si nosotros obtenemos un triunfo y se dan otros resultados ellos pueden quedar afuera, sería muy importante".

Sobre los últimos resultados, el zaguero 'verdolaga' explicó que "quedamos muy tristes porque veníamos jugando bien, no podemos tener tantos altibajos, venimos trabajando bien, creemos lo que estamos haciendo. Hablamos lo que nos pasó en esos partidos y no puede volver a suceder. Somos un equipo importante, con jugadores con mucha trayectoria, donde perder dos partidos seguidos nos debe de doler".

En cuanto a la idea de juego de Juan Manuel Lillo sobre posesión y posición de la pelota, "hablamos del tema en la recuperación de la pelota y no vemos lo que hicimos en el torneo. Es increíble que no veamos las cosas igual que en el entrenamiento. No podemos regalar la pelota, esperemos que a partir del sábado cambiemos esta manera, por el bien de todos nosotros", comentó Henríquez.

Pensando en los 'playoffs', "la idea nuestra es quedar entre los cuatro primeros, hay varios equipos que van a jugar a la misma hora, eso es bueno, hay Fair Play. Ojalá podamos quedar de primeros o de segundos que es lo que todos queremos", remarcó.

Sobre la duda entre jugar con dos o tres centrales, el samario señaló que "hemos jugado partidos con dos o con tres centrales, no le veo mucho misterio. Si yo me sintiera incómodo se lo manifestaría al 'profe'. Ahora hacemos cosas nuevas que por momentos se nos dificulta el juego, en cualquier posición debo sacarle el mayor fruto a mis capacidades".

"Debemos jugar mejor, controlar el juego, estar claros con la pelota, ser complicados para el rival".

Además, se refirió ante la marca asfixiante que ha recibido en estos últimos encuentros. "Todos los partidos me ponen un hombre ahí, como si estuvieran marcando a Messi. Son las estrategias de cada equipo y hay que respetarlos. Sufrí mucho en Manizales porque perdíamos la pelota saliendo desde el fondo", sostuvo.

"Si estamos controlando el juego, no vamos a sufrir, es indiferente si jugamos con dos o con tres centrales. Me preocupa el juego del equipo", agregó.

Finalmente habló sobre el tema de los jugadores con DIMAYOR sobre el cierre del campeonato para el 10 de diciembre. "Ese tema con nosotros ya está claro, lo que teníamos que decir como jugadores ya lo hicimos. Esperemos que soluciones tengan al respecto".