Carlos Cuesta: "Llegar a las finales con un triunfo en el clásico es algo de mucho peso"

Atlético Nacional buscará mañana cerrar con una victoria su participación en la fase de todos contra todos. Dependiendo de un empate o derrota 'cardenal' y con los tres puntos ante el DIM, los 'verdolagas' serían líderes, obteniendo la ventaja para cerrar todos sus partidos en los 'playoffs' en condición de local.

Previo al 'clásico paisa' 296, el zaguero canterano Carlos Cuesta regresa de su sanción por tarjetas amarillas para seguir sumando minutos y buenas actuaciones con el equipo 'verdolaga'.

"Con Medellín se ha analizado que es un equipo diferente cuando está Juan Fernando Quintero, debemos tener mucho cuidado con él y con los jugadores en el frente de ataque, sea (Édison) Toloza o (Leonardo) Castro. Hay que estar muy cuidadosos atrás", expresó.

Sobre Quintero, Cuesta explicó que "hay que sostener el balón, les duele mucho cuando no tienen posesión de la pelota, porque es un equipo que se siente fuerte con el".

Además, el zaguero destacó sobre el '10' rojo que "es un jugador diferente, él hace parte del juego, pero no es el único. Son 11 jugadores. Siempre debemos estar pendiente, no dejarlo que sostenga el balón, que no haga pases ni remate al arco".

Sobre la intensidad del partido, Cuesta explicó que "vamos a tener mucho trabajo, los clásicos se juegan con muchas ganas. Ellos van a salir a buscar el resultado, ganando les permite clasificarse a los 'playoffs'. Hay que esperar con qué pueden salir, como ellos pueden arrancar bien, nosotros podremos comenzar en alto nivel".

Comparando su trabajo y el de Felipe Aguilar con respecto a la dupla argentina 'poderosa' de Rodrigo Erramuspe y Santiago Echeverría, Cuesta expresó que "el defensa extranjero tiende a jugar un poco diferente, nosotros tenemos un poco más de manejo de la pelota. El DIM tiene en su defensa jugadores con más ímpetu, salen con más fuerza y no tanto a sostener el balón, saben descargar en los que saben y por eso debemos estar muy concentrados".

Además, remarcó que "siendo canteranos mostramos un gran nivel y eso es importante no solo para el presente sino para el futuro".

En cuanto al presente opaco de su equipo, con dos derrotas consecutivas, Carlos Cuesta explicó que "desde que uno entienda que no se han hecho buenos partidos, que se debe corregir y pensar en lo siguiente. Lo más importante es la actitud, siempre se puede partir para mejorar desde ahí".

Además, dijo que Nacional "es un club que está acostumbrado a ganar, llegar a las finales con un triunfo en el clásico es algo de mucho peso, vamos a llegar despejados, además los dejamos a ellos a depender de otros resultados".

Finalmente, anticipó sobre el clásico que "es mucho mejor que ambos equipos tengan sus jugadores de 'lujo', que brinden un gran espectáculo al público. Así va a gustar más ganar".