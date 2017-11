Felipe Aguilar: "Nacional es un rival de peso en las finales y lo vamos a demostrar"

Google Plus

Foto: VAVEL Colombia

Si bien el remate de Atlético Nacional en su fase de todos contra todos de la Liga Águila no fue el mejor, para el equipo 'verdolaga' las finales lo motivan y eso lo saben sus jugadores.

Al final del 'clásico montañero 296' donde igualaron sin goles, el central Felipe Aguilar habló en zona mixta sobre el balance de su equipo y lo que viene en los 'playoffs'.

"Como se vio en el terreno de juego, salimos a buscar el partido, queríamos ganar, conseguir los tres puntos. Desafortunadamente no hicimos bien los pases, no buscamos al compañero mejor ubicado, fuimos un poco egoístas en ese sentido y nos privamos de meter dos, tres o más goles", comentó Aguilar.

En cuanto a lo que viene en la siguiente fase, el zaguero explicó que "el apoyo de la hinchada, el fútbol que mostró el equipo, lo que se viene haciendo a pesar de los últimos resultados, el reencontrarnos con el juego que queremos, el gol nos falta todavía. Pero en líneas generales creo que Nacional es un rival de peso en las finales y lo vamos a demostrar".

Precisamente, uno de los temas pendientes en las últimas fechas fue el reencuentro con el gol. "Ya son tres partidos sin convertir, necesitamos más respaldo en los delanteros, aunque ellos no son los únicos responsables. Tenemos 10 jugadores que estamos en condiciones de marcar por cualquier vía, eso es lo que está faltando en Nacional", resaltó.

Haciendo una autoevaluación, Aguilar cree que ganó el semestre. "Estoy satisfecho con mi trabajo, he tenido partidos importantes, en algunos casos no he podido estar, bien sea por lesión o decisión técnica. Pero siempre estoy dispuesto a entregar todo", comentó.

Finalmente, remarcó su labor como libero en esa famosa línea de tres que ha consolidado Juan Manuel Lillo a lo largo del semestre.

"En esa línea de tres, el jugador del medio debe respaldar a los que van por los costados en este caso es Alexis (Henríquez) y Carlos (Cuesta), es una función que debo hacer en el terreno de juego y por ahora se está logrando", concluyó.