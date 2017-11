Juan Manuel Lillo: "Hay que seguir teniendo la pretensión, si no alcanza pues tendremos que crear más opciones"

Foto: VAVEL Colombia

Atlético Nacional igualó sin goles ante el DIM en el remate de la fase de todos contra todos en la Liga Águila 2017-II. Pese al resultado, para Juan Manuel Lillo el funcionamiento de su equipo fue notable, teniendo en cuenta que generó varias opciones de gol y fue punzante en el campo contrario.

"Nuestros primeros cuatro minutos fueron muy malos, en cuanto permitimos correr por el lado izquierdo donde Elacio Córdoba se lograba descolgar, aunque fue por más pérdida de nosotros en no saber saltar en los tiros de esquina nuestros. A partir del minuto siete se equilibraron las cargas y logramos meterlos en el campo rival, generando jugadas. En estos 180 minutos, la mayoría los sometimos", comentó el técnico español.

Además, "hay que seguir teniendo la pretensión, si no alcanza pues tendremos que crear más opciones hasta que logremos lo que queremos", explicó.

Sobre los partidos simultáneos, Lillo se mostró un poco molesto porque toda la jornada no se jugó a la misma hora. "El partido ha empezado con un hecho muy curioso, estábamos esperando que comenzaran los juegos desde otros campos. Pero los que nos importaban arrancaban después, es muy curioso", remarcó.

El tema de definición vuelve a ser la primera necesidad en un Nacional que acumula tres partidos sin convertir. "Llevamos todo el torneo así, hacemos una cosa que creo que son honrados en el juego de no parar en tirar a puerta. Nosotros mismos nos denunciamos en crear tantas jugadas de gol. Si tuviéramos tres o cuatro no estarían diciendo lo mismo. Debemos intentar las condiciones para que suceda un mayor peligro en el campo rival. Esas cosas nos permiten también que nuestro arco se mantenga en cero", reseñó.

En cuanto a la materia defensiva, para el ibérico los pocos goles que le han marcado lo deja tranquilo. "En el 'todos contra todos' de los 12 goles que nos marcaron, cinco fueron de penal y siete en jugada. Son números buenísimos para un equipo que busca ser muy ofensivo. A partir de ahora, esperemos que nos entren las que nos ha faltado".

Pese al resultado, Lillo valoró que "en el vestuario los he sentido muy seguros de sí mismos. Una de las cosas que se les pedía es que Medellín quedara eliminado y eso ocurrió. Nos da igual si es clásico o no, si no logramos convertir no nos vamos a imponer. Debemos seguir trabajando para que con uno o dos que metamos nos baste para conseguir el resultado".

Proyectando lo que viene en la próxima fase y que equipos puede enfrentar en los cuartos de final: América, Equidad, Tolima o Jaguares, Juan Manuel no se decantó por ninguno.

"En este país, contamos con equipos muy contragolpeadores, veo que debemos tener presente los recaudos defensivos. Lo que se hace en un sector del campo, se siente en el otro", remarcó.

"Cada equipo tiene unos rasgos, a medida que tengamos que analizarlos miraremos que variantes debemos realizar. Tenemos equipos que amasan más la pelota como Equidad, Tolima desde que llegó Alberto Gamero se quiere meter más en el campo contrario, todos tienen particularidades que en el momento que nos toquen ellos van a cometer", agregó.

Finalmente, se refirió a la expulsión de Dayro Moreno, de quien espera que tenga una sanción acorde. "Espero que sea revisable como muchas cosas que han ocurrido. Los jueces son los que tienen la justicia", concluyó.