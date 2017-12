Guía VAVEL 'playoffs' Liga Águila 2017-II: Atlético Nacional

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL Colombia

Si bien, el remate del campeonato no fue el mejor para Atlético Nacional, el 'verde paisa' es un 'cliente habitual' en estas instancias y siempre que juega los 'playoffs' logran ser protagonistas. Buscando la estrella 17, los 'verdolagas' deberán cambiarle la cara al juego de posición y posesión del balón, que hasta el momento no es contundente.

Juan Manuel Lillo: Criticado por gran parte de la hinchada más por su manera de declarar y lo que muestra el equipo en la cancha, el técnico español logró uno de los dos objetivos este semestre: clasificar entre los ocho. Pese a que no pudo conquistar la Copa Águila, en 24 partidos que está como entrenador 'verdolaga', Lillo ha ganado 13, empató cuatro y perdió siete. Un rendimiento del 59,7%.

La estadística al igual que su ubicación en la tabla de posiciones lo avala en su proceso. Pero el tener tanto la pelota y generar opciones que no se están concretando, sumado a algunos problemas en defensa, hace que este Nacional no llegue tan sólido como en otros semestres. Sin embargo, aquí no es como comienzan los campeonatos, sino como se terminan y ahí es donde el ibérico deberá sacar todo su conocimiento.

Posesión de la pelota y posición en el campo, las fortalezas 'verdes'

De las 20 fechas en la Liga Águila, solo en dos no terminó con mayor posesión de la pelota que el rival. La tenencia del mismo ha hecho a Nacional un equipo muy complicado y por esto en casa apenas se le escaparon cuatro puntos.

La posición de los jugadores no son camisa de fuerza, si bien hay una disposición táctica desde que el equipo sale a la cancha. Donde esté la pelota es lo que dispone las fases, bien sea ofensiva o defensiva.

Los 'verdolagas' atacan con muchos jugadores e intentan replegarse poco. A veces esos espacios a la espalda de la línea de tres en el fondo hace que pueda mostrarse descuidado. Pero como se mostró en el último partido, la solidaridad de los compañeros debe hacer más fuerte y que puedan jugar en bloque el equipo.

Ser invictos de local, una herencia de Rueda

Va a cumplirse un año desde que Nacional cayó por última vez por Liga, fue en el recordado encuentro de vuelta por las semifinales de la Liga Águila 2016-II ante Santa Fe, donde el 'verde paisa' decidió jugar con la sub 20, debido a la participación en el Mundial de Clubes de Japón.

En el Atanasio Girardot, los 'verdolagas' juegan más cómodos, el apoyo de su hinchada, sumado al conocimiento y las buenas condiciones del terreno de juego hace un equipo más punzante y que genera más opciones de peligro sobre el arco rival.

De visitante, Nacional tiene varias deudas

Los seis partidos en los que fue derrotado, todos fueron en condición de visitante, incluyendo el clásico antioqueño 295 que el DIM estuvo como local. Sumado a que esas caídas fueron ante equipos como Deportivo Cali, Junior de Barranquilla, Santa Fe, DIM, hace que a la hora de una llave definitiva, si no cierra como local o no hizo una buena diferencia en casa, le pueda costar demasiado.

Pero no solo fueron estos grandes con los que el 'verde paisa' salió derrotado. Deportivo Pasto, Tigres FC fueron rivales que en el papel le cobraron muy caro los errores al equipo 'verdolaga'.

Sin esas 'deudas' que al final le complicaron a Nacional un liderato y una mejor ventaja para encarar los 'playoffs'.

Nómina en 'playoffs'